Развитие социальной инфраструктуры — в приоритете

Глава города Евгений Первышов провел встречу с жителями Прикубанского округа, на которой обсудили возможности по созданию необходимой инфраструктуры в пригородных населенных пунктах округа в рамках действующих федеральных, краевых и муниципальных программ.

На встречу пришли жители поселков Водники, Березовый, Прогресс, микрорайонов 9-я Тихая, Молодежный, Витаминкомбинат. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания края Александр Трубилин, первый заместитель председателя городской Думы Краснодара Виктор Тимофеев, первый заместитель главы администрации Прикубанского округа Георгий Антониади, глава администрации Березовского сельского округа Валерий Золотоверх, депутат Законодательного Собрания края Андрей Сигидин, депутаты городской Думы Краснодара, руководители департаментов и управлений администрации краевого центра, представители застройщиков пригородных территорий. Встреча прошла в актовом зале администрации Прикубанского внутригородского округа.

— Вопросы развития социальной инфраструктуры — строительства школ, детсадов и поликлиник — одни из важнейших для Краснодара. Для этого используем все доступные ресурсы: федеральные и региональные программы, инвестиционные возможности строительных компаний. Также для нас стратегическая задача — наряду с развитием центра города продолжать развивать пригородные населенные пункты. Поэтому встречи с жителями пригорода будем продолжать, проводить регулярно,— сказал Евгений Первышов.

Как рассказал заместитель директора Департамента строительства Олег Шеин, утверждена документация по планировке территории в районе совхоза «Прогресс», согласно которой предусмотрено строительство школы на 1100 мест и детского сада на 180 мест. Также утверждена документация по планировке территории в пос. Березовый, в районе ул. Встречной, где планируется построить детсад.

Кроме того, в пос. Березовый, по ул. им. Профессора Малигонова, запланировано построить два детсада по 380 мест каждый, школу на 1100 учащихся, поликлинику на 200 посещений в смену. Реализовать этот проект планирует группа компаний «ВКБ». Начальник отдела капитального строительства ООО ИСК «Наш город» (входит в группу «ВКБ») Виталий Марченко также добавил, что в Молодежном микрорайоне застройщик за счет собственных средств построит школу на 1100 мест. Срок начала работ — первое полугодие 2019 г. Также в планах компании — возвести в этом микрорайоне детсад на 280 мест.

Начальник Управления здравоохранения Екатерина Устинова рассказала, что уже закуплено новое клинико-диагностическое и лабораторное оборудование для поликлиники №8 в совхозе «Прогресс», проводится лицензирование и в сентябре оно начнет работу. Это позволит значительно повысить качество обслуживания населения и сократить время проведения исследований, необходимых пациентам.

Начальник Управления информационно-коммуникационных технологий и связи Евгений Прохоров рассказал собравшимся, что уже достигнуто соглашение об открытии на первом этаже строящегося многоквартирного дома в ЖК «Абрикос» (между поселками Березовый и Северный) нового отделения Почты России. Произойти это должно во втором полугодии 2018 г.

На встрече также поднимали вопросы ремонта дорог посёлков, улучшения качества электроснабжения, также были затронуты проблемы несанкционированной торговли, коммунального хозяйства и благоустройства.