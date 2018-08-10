В Комсомольском появится новая аллея

На пересечении улиц Уральской и Симферопольской в Комсомольском микрорайоне Краснодара появится прогулочная аллея.

— После освобождения этой территории необходимо продумать работу в трех направлениях. В первую очередь это новая зеленая зона, которая нужна жителям больше, чем торговые объекты. В Комсомольском микрорайоне бульваров, аллей и скверов немного. Также назрело расширение ул. Симферопольской, реконструкция этого перекрестка. И самое масштабное — нам в целом нужно заняться приведением в порядок всей ул. Уральской: это один из наших основных въездных маршрутов, который сейчас выглядит не лучшим образом,— сказал Евгений Первышов, осмотрев территорию будущей аллеи в ходе выездного рабочего совещания.

В выездном совещании также приняли участие глава администрации Карасунского округа Николай Хропов, заместитель главы города Евгений Зименко, начальник Управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

Зеленую зону планируется сформировать на участке длиной более двухсот метров вдоль ул. Уральской. Общая площадь территории — 0,47 га. Раньше здесь стояло несколько магазинов и станция технического сервиса для автомобилей. Срок аренды муниципальной земли истек — администрация не стала его продлевать. В настоящий момент все строения снесены. В ближайшее время территорию очистят от строительного мусора, выровняют и сделают временное гравийное покрытие.

Уже составлен предварительный проект обустройства зеленой зоны. По обеим сторонам аллеи будет высажено более ста деревьев и более двух тысяч кустарников и многолетних цветов.

Глава города дал поручение организовать постановку новой зеленой зоны на кадастровый учет, совместно с жителями выбрать название будущей территории и официально ее наименовать, а также обсудить и подготовить окончательный проект благоустройства. Параллельно с этим будут проработаны возможности финансирования. Отдельные виды работ можно будет организовать и провести с участием жителей микрорайона в рамках субботников.

Кроме того, Евгений Первышов дал поручение проработать возможность увеличения территории будущей зеленой зоны в сторону ул. им. Тюляева.

Также в рамках выездного совещания обсудили возможность реконструкции перекрестка улиц Уральской и Симферопольской. Департамент транспорта и дорожного хозяйства по поручению Евгения Первышова подготовит предложения по его переустройству для улучшения движения на этом участке.