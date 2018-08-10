Важные для города проекты

В краевом центре прошло очередное заседание городского Архитектурного совета, которое провел директор Департамента архитектуры и градостроительства Михаил Фролов. На заседании рассмотрели корректировки в рабочие варианты проектов двух зеленых зон краевого центра — участка, граничащего с Вишняковским сквером, и второй очереди создания аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края.

В работе совета приняли участие первый заместитель руководителя Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Александра Устроева, первый заместитель председателя городской Думы Краснодара Виктор Тимофеев, краснодарские архитекторы, проектировщики, дизайнеры.

— Оба эти проекта важны для Краснодара. У нас достаточно времени, чтобы качественно и детально проработать их перед тем, как они будут утверждены окончательно, учесть мнение ведущих архитекторов и экспертов краевой столицы, сделать так, чтобы проекты этих зеленых зон были интересными, а сами территории — благоустроенными и максимально комфортными для горожан,— сказал Михаил Фролов.

На заседании, в частности, обсудили продолжение благоустройства Вишняковского сквера на участке площадью более 0,7 га, который граничит со сквером и в скором времени будет присоединен к нему. Рассмотрение проекта этой зеленой зоны находится на начальном этапе. Архитекторы вышли с предложением разместить на территории многофункциональную спортивную площадку и скейт-парк.

Участники совета также обсудили схему благоустройства второй очереди аллеи в честь 80-летия Краснодарского края, рассмотрели виды малых архитектурных форм, которые планируется установить на этой территории. Эксперты предложили расширить каталог таких объектов, включить в него более современные и оригинальные сооружения.