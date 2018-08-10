Глава города Евгений Первышов в ходе выездного совещания обсудил сроки завершения строительства новой газовой блочно-модульной котельной общей мощностью 6 Гкал/час, которая после введения в эксплуатацию обеспечит теплом уже построенный жилой массив, а также строящиеся объекты социальной сферы в районе ул. Тополиной, Московской и им. Петра Метальникова.

В выездном совещании также приняли участие заместитель главы Краснодара Евгений Зименко, директор Департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый, генеральный директор АО «АТЭК» Николай Алимов, технический директор АО «АТЭК», директор филиала «Краснодартеплоэнерго» Виталий Харченко, генеральный директор ОАО «Краснодаргоргаз» Александр Семенко.

— Этот район города активно развивается. Помимо жилья здесь строятся и будут строиться объекты социальной сферы: школы и детские сады. Поэтому важно создать запас мощности, обеспечить бесперебойное теплоснабжение с учетом растущей перспективной нагрузки,— сказал Евгений Первышов.

Как рассказал Николай Алимов, в настоящее время в котельной ведется пусконаладка, ввод в эксплуатацию узла учета газа. Завершить все работы планируется в конце августа текущего года.

Вместе с Николаем Алимовым и Александром Семенко глава Краснодара осмотрел объект, установленное современное оборудование, обсудил планы по строительству новых котельных в различных микрорайонах города, в том числе в пригородных населенных пунктах.

Филиал АО «Автономная теплоэнергетическая компания» — крупнейший поставщик тепловой энергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В Краснодаре обслуживает 155 котельных, 118 центральных тепловых пунктов и 584 км тепловых сетей. К предстоящему отопительному сезону также заработает вторая очередь мощной котельной в Восточно-Кругликовском микрорайоне, по ул. им. Генерала Трошева, 22.