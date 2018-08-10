Судебный штраф вместо уголовного наказания

Начальник апелляционного отдела уголовно-судебного управления Прокуратуры Краснодарского края Александр Инкин рассказал нашей газете о новом основании прекращения уголовного преследования — судебном штрафе.

— Федеральным законом от 03.07.2016 №323-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации внесены изменения: введен новый правовой институт — мера уголовно-правового характера — судебный штраф, целью которого является дальнейшая гуманизация и либерализация уголовного законодательства Российской Федерации.

Определение судебного штрафа дается в ст. 104.4 Уголовного кодекса РФ: судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса РФ.

Прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа влечет освобождение от уголовной ответственности и отсутствие судимости у лица.

Данные изменения в законодательстве соответствуют главной идее института освобождения от уголовной ответственности: она предоставляет государству в лице судебных органов возможность отказаться от уголовного преследования лица, совершившего преступление, в том числе от его осуждения и наказания.

Решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением судебного штрафа при наличии соответствующих оснований может быть принято судом в любой момент производства по уголовному делу, начиная со стадии предварительного расследования и заканчивая рассмотрением дела в суде апелляционной инстанции — до удаления суда в совещательную комнату для вынесения решения. В досудебном производстве такое постановление выносится судом по результатам рассмотрения ходатайства следователя с согласия руководителя следственного органа либо дознавателя с согласия прокурора, а в ходе судебного производства — по инициативе самого суда.

Субъектом, к которому может применяться положение ст. 76.2 Уголовного кодекса РФ об освобождении от уголовной ответственности может быть подозреваемый, обвиняемый, а на этапе судебного рассмотрения уголовного дела - подсудимый.

Уголовным кодексом РФ предусмотрен закрытый перечень условий применения рассматриваемой меры, причем все они должны присутствовать одновременно: лицо впервые совершило преступление; преступление должно относиться к категории небольшой или средней тяжести; лицо возместило ущерб или загладило причиненный вред.

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27.06.2013 №19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» дал подробные разъяснения относительно условий назначения судебного штрафа. Остановимся на них более подробно.

Так, впервые совершившим преступление следует считать лицо: совершившее в прошлом одного или нескольких преступлений, ни за одно из которых оно не было осуждено; ранее освобожденное от уголовной ответственности; предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения нового преступления не вступил в законную силу; в отношении которого есть вступивший в законную силу приговор суда, но его правовые последствия были аннулированы (например, в связи с истечением срока давности); в отношении которого есть вступивший в законную силу приговор суда, но деяние, за которое он был вынесен, было декриминализовано.

Уголовным кодексом РФ установлено, что преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, а умышленными деяниями средней тяжести признаются те из них, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, неосторожными деяниями — за совершение которых максимальное наказание превышает три года лишения свободы.

Также Пленумом Верховного Суда РФ определено, что к имущественному ущербу относится вред, который может быть возмещен в натуре, в частности путем предоставления имущества взамен утраченного, ремонта или исправления поврежденного имущества, а также в денежной форме, например возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, расходов на лечение и т. д.

Под заглаживанием вреда понимается имущественная, в том числе денежная компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего.

Если в результате преступления пострадало несколько потерпевших (например, лицо совершило неквалифицированные кражи у разных лиц), то возместить ущерб или иным образом загладить причиненный преступлением вред следует каждому потерпевшему. Когда вред не заглажен хотя бы одному из пострадавших, подозреваемый (обвиняемый) не может быть освобожден от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа.

Возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда могут быть произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, возместить ущерб или загладить вред в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности.

Следует отметить, что для применения судебного штрафа и освобождения лица от уголовной ответственности имеет значение только сам факт возмещения ущерба (заглаживание вреда) потерпевшему.

Таким образом, в случае, если обвиняемым возмещен вред, причиненный потерпевшему, но по каким-то причинам примирение между ними не достигнуто, возможно прекращение дела с применением судебного штрафа.

Иногда преступление совершается не одним человеком, а несколькими лицами. В этом случае от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа могут быть освобождены лишь те из них, кто возместил ущерб (за кого он возмещен иным, не совершавшим преступления лицом) или иным образом загладил причиненный им вред, а в случае возмещения одним лицом в полном объеме ущерба или заглаживания причиненного преступлением вреда — оба лица.

Не имеется препятствий и к прекращению уголовного дела в отношении лица, впервые совершившего несколько преступлений, ни за одно из которых оно не было осуждено. Как указано в п. 16.1 вышеназванного пленума, совершение лицом впервые нескольких преступлений небольшой и (или) средней тяжести не препятствует освобождению его от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ.

Законодателем в ст. 104.4 УК РФ установлен размер судебного штрафа, который не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного санкцией той статьи Уголовного кодекса РФ, по которой лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности, а если штраф не предусмотрен санкцией этой статьи,— не более 250 тысяч рублей.

Минимальный размер судебного штрафа законом не предусмотрен, в связи с чем конкретная сумма подлежащего уплате штрафа определяется судом в каждом случае индивидуально с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

В случае, если лицо, освобожденное от ответственности, не оплатит судебный штраф в срок, указанный в решении суда, оно будет привлечено к ответственности в полной мере по советующей статье Особенной части Уголовного кодекса РФ, постановление о прекращении уголовного преследования в такой ситуации подлежит отмене.

В первом полугодии 2018 года судами края освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 320 лиц, что свидетельствует об активном применении судами данной меры уголовно-правового характера.

Институт судебного штрафа является достаточно эффективной мерой уголовно-правового воздействия, позволяющей государству реализовывать принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление, обвиняемому — переосмыслить свой образ жизни и исправиться, а потерпевшему (гражданскому истцу) — быстро и эффективно получить возмещение причиненного преступлением вреда.