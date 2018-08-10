Муниципальный контракт оспаривается, если…

Основная часть предъявленных Прокуратурой Краснодарского края исков в Арбитражный суд Краснодарского края связана с оспариванием незаконных сделок, совершенных органами местного самоуправления с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в отношении земельных участков, нежилых зданий и помещений, при размещении муниципальных заказов на поставку товара, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд.

Основаниями для обращения в арбитражный суд с такими исками послужили выявленные территориальными и специализированными прокурорами края в ходе проверок нарушения гражданского, земельного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В первом полугодии текущего года оспорена 21 незаконная сделка, третья часть из предъявленных исков судом рассмотрена и удовлетворена.

Так, заместитель прокурора Краснодарского края в защиту публичных интересов обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о признании недействительными (ничтожными) заключенных между администрацией Гирейского городского поселения Гулькевичского района и ООО «Базальт» договоров аренды двух земельных участков, расположенных в данном поселении.

Решением арбитражного суда, вступившим в законную силу, иск прокурора удовлетворен.

Судами установлено, что в границах спорных земельных участков находится 14 водных объектов, которые являются поверхностными водами и объектами общего пользования. Полоса земли вдоль береговой линии (граница водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования (ст. 6 ВК РФ). Положениями статьи 102 ЗК РФ определено, что на землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

При таких обстоятельствах суд согласился с требованиями прокурора о недопустимости предоставления в аренду земельного участка на территории общего пользования, поскольку такое предоставление исключает возможность реализации неограниченным кругом лиц права на беспрепятственное пользование таким участком.

По апелляционной жалобе прокуратуры края постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда отменено решение Арбитражного суда Краснодарского края об отказе прокурору в иске и вынесен новый судебный акт об удовлетворении требований прокурора о признании недействительным (ничтожным) договора хранения от 29.04.2016, заключенного между ФГБУ «Сочинский национальный парк» (далее — учреждение) и индивидуальным предпринимателем Е. И. Владимировой.

Судом установлено, что учреждение передало предпринимателю находящееся в федеральной собственности имущество (питьевой бювет «Нарзанный источник Чвижепсе», навес над тропинкой к питьевому бювету, кассовый павильон данного объекта) якобы для хранения. Однако в действительности стороны при заключении договора подразумевали передачу федерального имущества в арендное или безвозмездное пользование Е. И. Владимировой в отсутствие согласия собственника и без торгов, поэтому договор хранения является притворной сделкой.

В соответствии с ч. 10 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом. Согласно ч. 1, п. 3 ч. 3 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды или иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного муниципального имущества, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров.

В нарушение указанных требований закона учреждение без получения согласия собственника имущества (Российской Федерации) и проведения торгов предоставило спорные объекты индивидуальному предпринимателю. Таким образом, данный договор является недействительным (ничтожным) на основании ст. 168 ГК РФ.

Органами прокуратуры используются предусмотренные законом полномочия по оспариванию в арбитражном суде незаконных сделок (договоров, контрактов), совершенных муниципальными органами, в целях защиты прав и законных интересов муниципальных образований Краснодарского края, а также публичных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Ирина САУШКИНА, начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах Прокуратуры Краснодарского края