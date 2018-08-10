Его величество мусор

Еще некоторое время назад данное утверждение можно было принять за иронию. Увы, сегодня это не так. Мусор и проблемы, с ним связанные, выходят едва ли не на первый план. О мусоре говорят и во дворах, и пенсионеры, и министры. Мусорные острова, образовавшиеся в океане, видны уже из космоса.

Отчего же так? В Италии бастовали целые города из-за завалов твердых бытовых отходов. В других странах тоже не легче. Техногенное человечество, всемирное общество потребления всё больше производят мусора. А что с ним делать, как с ним бороться, похоже, мало кто знает.

Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) остро стоит и в нашей стране. Прежде всего — в больших городах. Во второй половине двадцатого века, когда был получен упаковочный материал из полиэтилена (дитя нефтепродуктов), получивший самое широкое распространение, человечество ликовало. Но ученые, придумавшие это чудо-материал, нашедший широчайшее применение как в производстве, так и в быту, не подумали только об одном: как его утилизировать. Оказалось — никак. Полиэтилен не саморазрушается столетиями. А сделать это техническим путем долгие годы не удавалось. Сейчас как будто полиэтилен с помощью определенных добавок можно разрушить, но что-то успехов на этом пути пока не слышно. Вот и множатся полиэтиленовые горы по всему миру.

Таблица Менделеева вся в мусоре

Но если бы один полиэтилен! А другие промышленные отходы, практически со всей таблицей Менделеева? А твердые коммунальные отходы? На территории Краснодарского края скопилось более 12,2 миллиона тонн отходов производства и потребления. Неудивительно, что для Кубани проблема обращения с отходами, согласно классификации экологических проблем края, по уровню опасности для здоровья населения и сохранности экосистем считается первостепенной. И потому что наш край перенаселенный: в нем проживает более пяти миллионов человек, и потому что в наш теплый край с двумя морями каждый год приезжает отдыхать и поправлять здоровье более 12 миллионов человек. А это и дополнительное производство мусора, и одновременно мощная дополнительная нагрузка на экологию края в целом. Ведь каждый человек ежегодно в среднем производит до двух кубических метров твердых бытовых отходов. Накопление ТБО в населенных пунктах достигает 250—300 килограммов твердых сбытовых отходов в расчете на одного человека в год. А ежегодное увеличение отходов на душу населения составляет 4—6 процентов, что в три раза превышает скорость роста населения.

Отходы, образующиеся в процессе деятельности хозяйствующих субъектов, составляют около 30 процентов от объема мусора жилого сектора. Неудивительно, что по объему размещения бытового мусора Краснодарский край занимает третье место в стране после Москвы и Московской области. Поэтому стоит актуальная задача: извлечение из ТБО вторичного сырья и вовлечение его в хозяйственный оборот.

В среднем в год на территории Краснодарского края образуется более 14 миллионов кубических метров твердых бытовых отходов, или около двух миллионов тонн, в том числе полмиллиона тонн токсичных. При этом наблюдается тенденция их роста. Между тем в крае, впрочем, как и в других регионах, отсутствует система управления, включающая мониторинг, хранение, переработку и утилизацию промышленных бытовых отходов. Использование отходов составляет 36,9 процента, а обеззараживание отходов на предприятиях не превышает трети от общего количества отходов.

Ахиллесова пята переработки — низкая рентабельность

В чем же причина такой слабой переработки мусора? В низкой рентабельности, утверждают специалисты. В применении устаревших технологий, нежелании предприятий вкладывать средства в переработку и использование отходов производства.

Тем не менее энтузиасты находятся. На территории края в настоящее время действует несколько мусоросортировочных комплексов: ООО «Абинск-ТКО» — мощностью 40 тысяч тонн, ООО «Терра-Н» в Новороссийске — мощностью 80 тысяч тонн в год, ОАО «СМК» в городе Сочи — мощностью 200 тысяч тонн в год, ОАО «Мусороуборочная компания» в Краснодаре — мощностью 160 тысяч тонн в год.

Компания запустила первую очередь первого в Краснодаре и четвертого в крае мусоросортировочного завода 20 сентября 2013 года на полигоне твердых бытовых отходов в районе хутора Копанского.

Присутствующий на сдаче завода в эксплуатацию тогдашний мэр столицы Кубани Владимир Евланов отметил, что запуск первой линии комплекса — только первый шаг на пути к полной сортировке и переработке собираемых в Краснодаре отходов. Объем инвестиций в первую очередь завода составил 330 миллионов рублей. Объем инвестиций во вторую очередь завода оценивается в 340 миллионов рублей.

И все же корабль плывет

В стадии проработки также находится проект автоматизированного мусороперерабатывающего завода, рассчитанного на переработку до 320 тысяч тонн отходов в год. Его ориентировочная стоимость оценивается в 500 миллионов рублей. В итоге станет возможным перерабатывать весь годовой объем отходов в Краснодаре.

Кстати, краснодарское ОАО «Мусороуборочная компания» заняло значительное место в краснодарской экспозиции на Международной выставке «ЭКОТЕХ-2017» и вызвало большой интерес. На ней специалисты предприятия представили технологические и производственные циклы предприятия в области сбора, хранения и переработки мусора и коммунальных отходов.

Есть в крае еще около десятка предприятий по утилизации и переработке отходов. Это ООО «Кубаньэкопереработка», ЗАО «НПП „Кубаньцветмет”», ООО «Кубаньэко», ООО «Кубань-папир», СП ООО «Тиссю-бумага» и некоторые другие.

Сбор отходов в крае осуществляется в основном по востребованным компонентам. Это прежде всего черные и цветные металлы, в меньшей степени — макулатура, стекло, пластик.

В настоящее время в крае официально действует около тридцати пунктов по приему макулатуры, более 270 — приема лома черных и цветных металлов, более 560 пунктов приема стеклотары, около 30 пунктов приема бутылок и текстиля.

Такого количества мусоросортировочных предприятий и пунктов приема маловато для большого края. Их должно быть значительно больше: из расчета один пункт на 10—15 тысяч жителей.

Большую часть мусора приходится складировать на полигонах.

В крае согласно Концепции обращения с отходами производства и потребления до 2020 года, принятой депутатами Законодательного Собрания Краснодарского края в 2012 году, предусматривалось строительство одиннадцати межмуниципальных комплексов, состоящих из мусоросортировочных линий и полигонов для захоронения мусора, не пригодного к утилизации.

Мощностей планируемых мусоросортировочных линий должно было хватить для всего объема отходов.

По планам строительство полигонов должно было начаться в 2017 году. А в текущем году они должны были вступить в строй. К сожалению, концепция, принятая депутатами ЗСК, отменена.

Приоритет — переработка

В 2013 году администрация края и одна испанская компания заключили договор на строительство мусороперерабатывающего завода. По договору завод должен был производить, сжигая ТБО, электроэнергию для столицы Кубани. Инвестиции оценивались в пять миллиардов рублей. Завод по договору должен был заработать в 2017 году, как известно, провозглашенном Годом экологии. Но проект был заморожен из-за проблем инвестора с привлечением кредитных ресурсов. Тем не менее власти региона пока не отказались от проекта, потому что считают приоритетным для края мусоропереработку, а не складирование ТБО на полигонах.

Важную роль в экосоставляющей края должно сыграть Постановление об утверждении порядка сбора ТБО на территории Кубани, подписанное губернатором края. Но жизнь вносит свои поправки. Переработка мусора малоприбыльна, поэтому существуют немалые проблемы с поиском инвесторов. В связи с этим проблема переработки ТБО, их вывоза и хранения остается острой.

Генеральная уборка

По поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина разобраться в проблемах сбора и утилизации ТБО, данному в ходе прямой линии с населением 14 апреля 2016 года, региональное отделение ОНФ в Краснодарском крае запустило мониторинг «Экологическая карта Кубани». В ходе работы активистами движения совместно с Роспотребнадзором за 2016 год выявлено 23 несанкционированные свалки общей площадью 43 гектара. Половина из них уже ликвидирована. Установлены застройщики и другие организации, решившие сэкономить на вывозе мусора. Активисты регионального отделения ОНФ отслеживают, чтобы виновные понесли наказание.

Работа активистов НФО по борьбе за чистую природу трансформировалась в крупный Всероссийский проект ОНФ «Генеральная уборка». Каждый житель Кубани может принять участие в создании экологической карты России. ОНФ к тому же запустил сайт, по которому все, кто болеет за чистую экологию, смогут поделиться экологическими проблемами своего населенного пункта. Ведь от активной позиции каждого из нас зависит, какой будет завтра наша земля.

Мусор достал президента

Похоже, мусор стал головной болью и президента страны. Четвертого июля на совещании с членами правительства Владимир Путин выступил по вопросу утилизации мусора. А вице-премьер Олег Гордеев по прямой линии сообщил, что в течение полугода появятся новые правила обращения с отходами. Ждать осталось недолго.

А пока при всей сложности на Кубани есть существенные подвижки и в решении вопроса с созданием мусоросортировочных полигонов. Запущен мусоросортировочный полигон в Новороссийске, а также в Белореченске. В этом году ему выдана лицензия. Говорю об этом особо, потому что в крае, к сожалению, многие хозяйствующие субъекты, не желающие платить за вывоз мусора на полигоны, предпочитают сбрасывать мусор где придется. И это очень серьезная проблема. В крае сотни неучтенных мусорных свалок. Несмотря на то, что часть из них удается ликвидировать, тут же вырастают новые, чем создается повышенная опасность для заражения природы и опасность здоровью людей.

С 2009 года на Кубани реализуется целевая программа по обращению с ТБО. Она предусматривает к 2020 году поэтапную ликвидацию действующих 235 межмуниципальных мусорных полигонов. Для этого планируется привлечь частных инвесторов, для строительства мусороперерабатывающих комплексов.

Время требует не только внедрения новых технологий в сортировку и переработку ТБО. Гораздо труднее внедрить в сознание людей новый взгляд на мусор, что он служит серьезной причиной загрязнения окружающей среды и угрозой нашему здоровью, а потому нельзя его разбрасывать, где придется. Каждому из нас также необходимо понять, воспитать в себе и окружающих навыки раздельного сбора отходов. Для этого в Краснодаре должны появиться специальные контейнеры: одни — для стекла, другие — для пластика, третьи — для алюминиевой тары. В Германии еще стоят отдельные контейнеры для лекарственной фурнитуры. Почему бы и нам не поступить так же?

Краснодарский край — регион с прекрасным климатом и не менее прекрасными возможностями для туризма и отдыха россиян. Здесь немало делается для сохранения природы края, в подтверждение чему служит присуждение Краснодару Национальной экологической премии на Международной выставке «ЭКОТЕХ-2017».

Но не будем забывать, что Кубань — край, знаменитый черноземами. Хлебная столица страны, где каждый метр земли — национальное богатство. Так вот под полигоны для складирования ТБО и свалки для захоронения отходов каждый год выделяются километры бесценных плодородных земель. При этом их содержание ведется с нарушением законодательства и зачастую не соответствует экологическим и санитарным требованиям, что приводит к загрязнению почвы, воды, атмосферного воздуха, выводит земли из сельскохозяйственного оборота.

В результате почва, подземные и поверхностные воды населенных пунктов подвергаются интенсивному загрязнению. Постоянно возрастающие объемы складируемых отходов формируют новые техногенные ландшафты. Основная масса твердых бытовых отходов без разделения на компоненты вывозится и складируется на открытых свалках, 80 процентов которых не соответствует требованиям природоохранного и санитарного законодательства. Их размещение и обустройство производятся, как правило, без проектов и оценки воздействия на окружающую среду. Большая их часть располагается в бывших карьерах или оврагах. Очевидно, что газы со свалок опасны для здоровья людей, проживающих в зоне расположения полигонов.

Сложившаяся система размещения ТБО является причиной критической экологической обстановки в ряде курортных районов края, что является риском снижения туристической привлекательности.

Мы как-то забываем, что ТБО, содержащие ценные компоненты, являются потенциальным источником вторичных сырьевых ресурсов, а также потенциальным источником энергии.

Проблемы образования отходов являются для Краснодарского края, равно как и для большинства регионов страны, крайне актуальными и требуют к себе повышенного внимания и соответствующих решений.

Виктор БОГДАНОВ