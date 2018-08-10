Поменять форму получения набора социальных услуг — выбрать льготы или их денежный эквивалент федеральные льготники могут ежегодно. Для этого им необходимо до 1 октября обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд, многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ) или подать электронное заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг.

Специалисты Отделения ПФР по Краснодарскому краю отмечают, что для льготников наиболее удобный вариант — в ПФР, именно через интернет-сервисы, не посещая клиентские службы и офисы МФЦ. Большинство федеральных льготников — это инвалиды, и возможность подать заявление удаленно является оптимальной формой для обращения в госорганы.

Следует учитывать, что заявления о выборе способа получения набора социальных услуг (НСУ), принятые до 1 октября, начнут действовать с 1 января 2019 года. Тем же льготникам, кто порядок получения НСУ не меняет, никаких заявлений подавать не нужно.

Следует напомнить, что федеральными льготниками являются ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей умерших ветеранов боевых действия и участников войны, чернобыльцы, инвалиды. Таких пенсионеров в Краснодарском крае более 530 тысяч человек. Все они имеют право на получение набора социальных услуг.

НСУ включает в себя лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. В 2018 году стоимость набора социальных услуг составляет 1075,19 руб. в месяц. Из них 828,14 руб. направляется на лекарственное обеспечение, 128,11 руб. — на санаторно-курортное лечение, 118,94 руб. — на проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

Имеющие право на НСУ могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента.