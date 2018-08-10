В Краснодарской филармонии 1 августа отмечали двойной праздник: 25-летие Государственного концертного ансамбля «Ивушка» и день рождения его бессменного художественного руководителя, генерального директора Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, профессора, народной артистки России Вероники Журавлевой-Пономаренко.

Ансамбль с поэтическим красивым названием появился в 1993 году. Идея его создания принадлежит Веронике Журавлевой-Пономаренко. Тогда он состоял из семи девчат-студенток Краснодарской государственной консерватории плюс восьмая — сама солистка Вероника. Ну а название подарил талантливый композитор Григорий Пономаренко. Именно он написал лирическую песню «Ивушка». Но не только песня послужила прототипом названия, а еще нежные, красивые, звонкие и тонкие, словно ветви ивы, солистки коллектива. Это позже ансамбль стал пропагандистом великого наследия композитора и по сей день им является.

Вероника Журавлева-Пономаренко говорит:

— Сейчас уже выросли из тех девчат профессионалы высокого класса, именитые артисты, инспектора и хормейстеры наших творческих коллективов филармонии. Коллектив уникальный, который в своем репертуаре использует помимо песен Григория Пономаренко, это обязательно, еще народные, авторские, духовные, цыганские, украинские, казачьи, которые показывают всю нашу многонациональную Кубань. Коллектив востребован, желанный гость во всех уголках края, за его пределами. При наборе к нам существует конкурс. Приоритет — нашим выпускникам Краснодарской государственной консерватории, талантливым людям с красивыми голосами. Что пожелать «Ивушке»? Двадцать пять лет — это расцвет, но нельзя останавливаться на достигнутом и почивать на лаврах. Пока ты движешься к цели, трудишься, ты живешь. А для нас, артистов, творчество, любовь зрителей — это жизнь. И если ты любишь свое дело, будешь отдаваться ему без остатка, то, несомненно, будет и ответная любовь зрителей. Здесь всё взаимосвязано. А еще хочу пожелать творческого долголетия, радости, успешной реализации новых программ, достижения новых вершин в самых различных конкурсах, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

В ответ все творческие коллективы филармонии сердечно поздравляют своего блистательного руководителя с днем рождения! Именно с началом руководства Вероники Ивановны концертное учреждение расцвело и внешне, и внутренне. Сегодня это, бесспорно, лучший, самый престижный концертный зал в столице Кубани, в котором царит атмосфера добра и оптимизма. Здесь проходят самые важные торжественные мероприятия. Все коллективы не статичны — открыты для всего нового и талантливого. И пусть энергия, харизма Вероники Журавлевой-Пономаренко, творческое горение не гаснут никогда, заряжая других на благо культуры не только края, но и России.