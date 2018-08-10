В Краснодаре трое бывших сотрудников полиции вскоре предстанут перед судом по обвинению во взяточничестве.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника контрольно-методического управления – начальника одного из отделов ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, его подчиненного сотрудника и начальника одного из отделов отдела полиции СУ УВД по городу Сочи. В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки (ч.2 ст.290 УК РФ), мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ) и даче взятки (ч.2 ст.291 УК РФ).

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю.

В процессе расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника контрольно-методического управления была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении остальных – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которые действуют по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.