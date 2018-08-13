Журналисты, едем в Сочи!

Все члены Союза журналистов России вместе со своими семьями смогут сейчас с октября по май приобретать путевки на отдых в Сочи со скидками в 14-20 процентов. Соглашение об этом заключено Союзом журналистов России и объединением "Росюгкурорт". На официальном сайте "Росюгкурорта" появился раздел "Программа "Журналист", все желающие воспользоваться финансовыми льготами смогут здесь выбрать себе здравницу для отдыха и забронировать путевки, указав номер членского билета Союза журналистов России.

- Очень часто российские журналисты обращались к своим сочинским коллегам с просьбами помочь с организацией отдыха на ведущем курорте России, причем не в фешенебельных отелях, а подешевле, в санаториях среднего класса. Мы стали инициаторами заключения договора между Союзам журналистов России и объединением "Росюгкурорт" о введении льгот для работников средств массовой информации. Очень рады, что сделать это удалось, и сейчас российские журналисты смогут чаще отдыхать в Сочи, - сообщил председатель Сочинской организации Союза журналистов России Дмитрий Михеев.

Ирина СИЗОВА