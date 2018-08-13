Курганинские полицейские нашли пропавших подростков

В результате распространенной ориентировки, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что недавно в поселке Энем видел подростков, похожих на разыскиваемых. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место и обнаружили несовершеннолетних на одной из остановок общественного транспорта.

Около 19 часов полицейские доставили подростков в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. В отношении них противоправных действий не совершалось, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Несовершеннолетних вернули их законным представителям.

В настоящее время с несовершеннолетними работают сотрудники ОПДН.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю