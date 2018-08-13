В Краснодаре из-за ремонта подстанции будут отключать свет

В связи с модернизацией подстанции «Северная» с 13 по 16 августа в некоторых районах будут происходить плановые отключения электроэнергии.

Тестирование оборудования и отключение электроэнергии будет происходить:

13 августа с 00:00 до 12:00 час на п/с «Калинино» (район п. Калинино, п. Российский, 2-е отд. с/х Краснодарского);

13 августа с 00:00 до 12:00 на п/с «Лорис» (район п. Индустриальный, п. Зональный, п. Дивный);

13 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Лорис, п. Индустриальный, п. Победитель, п. Дивный, х. Ленина (МТФ-1);

14 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Знаменский);

14 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район ул. Ростовское Шоссе, Российская, Беговая, СТ «Урожай»);

14 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район ул. 3-я Трудовая, Ейское шоссе, СТ «Краснодаргорстрой»);

15 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Лорис, п. Знаменский, п. Новознаменский);

15 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район ул. Большевистская, Раздольная, им. Ягодина, им. Ивана Кожедуба, им. Ивана Рослого);

16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район п. Северный, 3-е отд. ОПХ Центральное);

16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район п. Северный, ул. Вольная, им. Берлизова, Дорожная, Пригородная);

16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Дивный, п. Индустриальный, п. Зональный);

16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Дивный, п. Индустриальный, п. Победитель).