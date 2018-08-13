«Четверкой» дизель расплатился по алиментам селянин на Кубани

С «рабочей лошадкой» пришлось расстаться по настоянию судебных приставов неплательщику алиментов из Ленинградского района Краснодарского края. Накопив задолженность в 55 тысяч рублей по обязательным выплатам на содержание несовершеннолетней дочери, 31-летний мужчина даже не думал начинать погашать алименты.

Официально он нигде не работал, не имел недвижимого имущества и жил на съемной квартире, в которой, по его утверждению, не было никаких его вещей. Судебные приставы-исполнители сделали запросы в различные регистрирующие органы и получили ответ, что за мужчиной числится автотранспортное средство - ВАЗ 21045, 2002 г.в.

Учитывая явное нежелание алиментщика платить деньги собственному ребенку, приставы приняли решение арестовать и изъять машину. Это и было сделано: автомобиль нашли припаркованным у дома, где снимает жилье должник, после чего при помощи эвакуатора транспортное средство перевезли на штрафстоянку.

«Четверка» дизель уже выставлена на торги. Вырученные от продажи машины средства будут перечислены на счет взыскательницы.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю