Жители Юга и Северного Кавказа за полгода получили около 600 млрд рублей кредитов

Объем выдачи кредитов населению в первом полугодии текущего года составил в Южном федеральном округе 443,4 млрд рублей (рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 44,2%), в Северо-Кавказском федеральном округе – 135,9 млрд рублей (рост на 42,6%). Розничный кредитный портфель по данным на 1 июля текущего года в ЮФО достиг 1106,8 млрд рублей, в СКФО – 373,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 20,3 и 21,6% соответственно.

Более высокие темпы роста сохранялись в ипотечном кредитовании. В ЮФО портфель по ИЖК за год (с 01.07.2017 по 01.07.2018) увеличился на 27,6%, составив 409,2 млрд рублей, в СКФО – на 23,9%, составив 129,1 млрд рублей. Портфель по неипотечным (в т.ч. потребительским кредитам) в ЮФО вырос на 16,5% до 697,6 млрд рублей, в СКФО – на 20,4% до 244,3 млрд рублей.

Активизации розничного кредитования способствовало уменьшение стоимости заемных средств. Средние процентные ставки по кредитам населению уменьшились за год (в июне текущего года по сравнению с таким же месяцем прошлого года) в обоих округах практически одинаково: в ЮФО на 2,2 п.п., составив 12,8% годовых, в СКФО – на 2,3 п.п. до 13,8%.

Наибольший объем кредитов населению в первом полугодии текущего года в ЮФО выдан жителям Краснодарского края (176,1 млрд рублей) и Ростовской области (130,6 млрд рублей), в СКФО – Ставропольского края (72,3 млрд рублей).

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