Более пяти тысяч гостей услышали «музыку на высоте» в горах Сочи

Они стали зрителями по-настоящему самого «высокого» музыкального фестиваля в нашей стране – Live Fest Summer на курорте «Роза Хутор». Главная сцена для выступлений артистов была создана на отметке 1600 метров над уровнем моря. В фестивале приняло участие 15 исполнителей, включая инди-группу Pompeya, Дельфина, Therr Maitz, Монеточку и Земфиру.

- Вообще, выступления на открытом воздухе сами по себе очень приятны. Меняются какие-то внутренние ощущения, задействуются новые ресурсы, это всегда интересно. Здесь и публика более открытая и расслабленная, и ты более свободный, в ходе чего происходит некий обмен энергиями. Ведь это не просто музыка, а еще и на высоте, на вершине горы - все это делает концерт особенным. Мы всегда рады выступать на таких крутых фестивалях, - поделился впечатлениями лидер группы Therr Maitz Антон Беляев.

Одно из самых ожидаемых выступлений – Дельфин с нашумевшим альбомом этого года «442». И, конечно же, Земфира. Несмотря на желание больше не возвращаться в Сочи, после того, как в 2008 году на ее концерте выключился свет, а певица пела в полной темноте, она все-таки решила выступить на необычном фестивале. И в этот раз все было на идеально - звук, свет, музыканты, зеленые горные склоны в полупрозрачном тумане.

- Сегодня мой последний концерт в обозримом будущем. Давайте насладимся - и вы, и я, - сообщила своим поклонникам звезда.

В этот вечер зрители фестиваля наслаждались не только музыкой, но и окружающей природой. Главный лозунг мероприятия — «Музыка на высоте — с природой на «Вы», поэтому артисты и гости стали участниками различных экологических инициатив курорта «Роза Хутор». Так на Live Fest Summer в горах Сочи отказались от напитков в стеклянной посуде и ввели популярную на европейских фестивалях систему капшеринг. Каждый зритель мог арендовать небьющийся стакан, оставив за него залог в размере 100 рублей. В течение вечера его можно было обменять на чистый, а в конце - оставить себе в качестве сувенира или вернуть в торговую точку для дальнейшей переработки и получить залог обратно. Еще одной необычной инициативой стала поддержка программы по восстановлению популяции черноморского лосося – кумжи. Часть средств, собранных на фестивале, будет направлена на ее реализацию.

Ирина СИЗОВА