В Сочи местный житель подозревается в сексуальном насилии над малолетней

Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ).

По версии следствия, с июня по июль 2014 года мужчина, используя малолетний возраст девочки, в период, когда она гостила у него дома, совершал в отношении нее иные действия сексуального характера. О данных фактах потерпевшая ввиду стеснения и боязни никому не говорила и лишь спустя время рассказала об этом однокласснику, который сообщил своей матери. Женщина, в свою очередь, рассказала знакомой, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Со слов матери ребенка и подозреваемого, последний является отцом девочка.

В настоящее время мужчина задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая с целью установления факта отцовства. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также следствием будет проверена причастность мужчины к совершению иных аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю