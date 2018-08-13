Жители Кубани получили 176 млрд рублей банковских кредитов

Объем выдачи кредитов населению Краснодарского края в первом полугодии текущего года составил 176,1 млрд рублей (рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 41,9%). На жителей Кубани приходилось 40% от всей суммы кредитов, предоставленных населению Южного федерального округа.

В Краснодарском крае розничный кредитный портфель вырос по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 21,6%, составив 441,1 млрд рублей на 1 июля текущего года. Положительная динамика наблюдалась как в ипотечном, так и неипотечном (в т.ч. потребительском) кредитовании.

Более высокими темпами развивалось ипотечное кредитование. В Краснодарском крае ипотечный кредитный портфель за год (с 01.07.2017 по 01.07.2018) увеличился на 28,9%, составив 157,7 млрд рублей. Портфель по неипотечным (в т.ч. потребительским кредитам) вырос на 17,9%, составив 283,4 млрд рублей.

На рост розничного кредитования повлияло уменьшение стоимости заемных средств. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам населению в регионе уменьшились до 12,3% в июне текущего года против 14,5% в июне прошлого года.

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