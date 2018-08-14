Требования пожарной безопасности в летний период

В связи с сухой и жаркой погодой граждане массово выезжают на природу и в дачные массивы. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснодара еще раз напоминают о правилах пожарной безопасности, соблюдение которых порой может спасти человеческую жизнь и предупредить возникновение пожара:

— не разводите костры для сжигания мусора вблизи жилых домов и лесных массивов;

— не применяйте легковоспламеняющиеся жидкости для розжига костров;

— не поручайте присмотр за кострами детям;

— при выездах на природу не бросайте на землю непотушенные сигареты;

— не выбрасывайте сигареты из окон автомобилей;

— не оставляйте в лесу мусор, бутылки или осколки стекла.

По статистике, каждый девятый пожар из десяти происходит по вине людей, из-за их невнимательности, беспечности, халатности или незнания элементарных требований пожарной безопасности.

При наступлении засушливого периода всем жителям необходимо обратить внимание на содержание территорий своих домовладений. Следует регулярно проводить очистку приусадебных участков от горючих отходов, мусора, сухой травы, которые необходимо собирать на специальных площадках, а затем вывозить. Для своевременной ликвидации пожара в начальной стадии его возникновения рекомендуется в каждом дворе устанавливать емкость с водой или иметь огнетушитель.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара обращают внимание жителей города на недопустимость разведения костров, а также использования других источников открытого огня вблизи строений и сгораемых материалов.

Помните: соблюдая правила пожарной безопасности, вы избежите беды от пожаров и их тяжелых последствий.

В случае, если в вашем жилье все-таки произошел пожар, необходимо выполнить следующие правила:

— немедленно вызвать пожарные подразделения, позвонив по телефону 01 или 101 (с мобильного телефона), при этом указать точный адрес места, где произошел пожар, а также назвать свои имя и фамилию;

— постараться потушить пожар собственными силами;

— если это невозможно, то необходимо эвакуировать из опасной зоны детей и пожилых людей.

В. СТЕПАНЯН, капитан внутренней службы, старший инспектор ОНДиПР ПО г. Краснодара