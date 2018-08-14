Сегодня Сергею Галицкому исполняется 51 год!

Сегодня он входит в список богатейших людей России, владеет футбольным клубом, занимается благоустройством Краснодара и остается одной из самых популярных личностей у кубанцев. Кстати, последнее — удивительный феномен.

У нас принято не любить богатых. Так повелось исстари и давно стало чем-то вроде национальной черты. Но с Галицким всё не так. Невзирая на его громадные капиталы, простые краснодарцы о нем говорят с уважением. Почему?

Ответ прост, хоть и состоит из массы слагаемых, за которые можно сказать: «Спасибо, Сергей Николаевич!»

За футбольный клуб «Краснодар», приучивший болельщиков к верхним строчкам в турнирной таблице и приезду лучших европейских команд. За потрясающий новый стадион, вошедший в число самых красивых и современных на планете. За удивительный парк, который в народе называют никак иначе, как парком Галицкого. За тысячи высаженных в Краснодаре деревьев и гектары облагороженных городских территорий. И за «Аврору» — спасибо. Мы знаем, что и с ней всё будет в порядке, раз за спасение городского символа взялся Галицкий.

«Незачем годы считать: люди живут и подольше. Суть не в годах, а в делах — их-то и надо считать»,— две тысячи лет назад сказал Овидий. Цитата древнеримского поэта поразительно точна в применении к Сергею Галицкому.

Сергей Николаевич, вы очень много сделали и, не сомневаемся, сделаете еще больше такого, за что мы, кубанцы, будем вам благодарны. Спасибо, и в день рождения примите искренние поздравления и пожелания здоровья, сил и новых идей!