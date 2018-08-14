По труду и честь!

На торжествах по случаю Дня строителя в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко лучшие работники строительной сферы Кубани были удостоены заслуженных наград.

Генеральный директор ЗАО «ОБД» Александр Залуцкий был отмечен Благодарственным письмом комитета Законодательного Собрания Краснодарского края «за многолетний добросовестный труд, профессионализм, большой личный вклад в развитие строительной отрасли». А слесарь ОБД Павел Кривошеев получил из рук губернатора Кубани Вениамина Кондратьева Благодарность Министерства строительства и ЖКХ РФ, подписанную его главой Владимиром Якушевым, «за высокие производственные достижения и плодотворный труд».

По словам Вениамина Кондратьева, строители, как никто другой, отвечают за то, в каких условиях живут кубанцы, насколько благоустроено их жилье.

— Самое главное, чтобы вы строили для других как для себя — тогда и наши города будут более благоустроенными,— подчеркнул глава региона в приветственной речи на торжественном мероприятии. — Я уверен, что при вашем подходе, отношении к своей профессии мы сможем оставить следующим поколениям наш Краснодар и край красивыми, благоустроенными и комфортными для жизни.

На протяжении многих лет Краснодарский край остается в числе лидеров в России и ЮФО по масштабам жилищного строительства. За первые шесть месяцев этого года на Кубани ввели в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья, в том числе 809,9 тыс. кв. м жилья массовой застройки. И в этом немалая заслуга ЗАО «ОБД», которое задает тон в объемно-блочном домостроении. Ежедневно с конвейера завода выпускается 48 блок-комнат. Ежегодный вклад завода в жилое строительство Кубани — более 180 тысяч квадратных метров.

По словам Александра Залуцкого, коллектив ОБД очень трудоспособный, здесь работает много династий, ветеранов и молодежи.

На фото (слева направо): слесарь Павел Кривошеев и генеральный директор Александр Залуцкий.