Кубань и Адыгея: стратегия развития

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили в Краснодаре вопросы сотрудничества в сфере социально-экономического развития двух регионов.

Приветствуя руководителя Адыгеи, Вениамин Кондратьев отметил, что территории связывают не просто тесные экономические и социальные связи, но и по-настоящему дружеские отношения.

— Адыгея, как и Краснодарский край, разработала Стратегию развития до 2030 года. Достижение заявленных целей во многом зависит от реализации совместных проектов. Один из ключевых — формирование краснодарской агломерации. В ее состав войдет Краснодар с прилегающими муниципалитетами, а также Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы Республики Адыгея,— отметил губернатор.

По его словам, первоочередная задача — сформировать единый центр принятия решений — совет краснодарской экономической зоны. Это поможет решить ряд проблем, в том числе логистических.

— За последние несколько лет построен ряд важных дорог, соединяющих Кубань и Адыгею. Это дорога до Мезмая, трасса Уляп — Тенгинская. Сейчас тема, волнующая жителей обоих регионов,— новый Яблоновский мост. Он должен заменить существующий, который уже не справляется с нагрузкой,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как сообщил вице-губернатор края Анатолий Вороновский, проектно-сметная документация подготовлена. Она включает два этапа: строительство моста длиной 480 метров и двухуровневой развязки.

— Краснодарский край обратился в федеральный центр с тем, чтобы этот проект был включен в Стратегию пространственного развития страны,— пояснил заместитель руководителя региона.

В свою очередь Мурат Кумпилов отметил, что возведение современного Яблоновского моста позволит организовать беспрепятственное движение транспорта, избавит от изнуряющих пробок.

— Мост — это важная артерия между регионами. Такие совместные проекты одинаково важны как для Краснодарского края, так и для Адыгеи. Нам необходимо отстаивать их вместе на федеральном уровне,— подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также в ходе встречи участники обсудили вопросы энергоснабжения. Как заметил Вениамин Кондратьев, у края и Адыгеи одно энергетическое пространство и общая проблема — нехватка мощностей.

— Это то, что сегодня сдерживает развитие экономики и приход инвесторов, которые из-за энергодефицита не могут развивать производства. Уверен, создание в рамках агломерации совета краснодарской экономической зоны поможет нам выйти на новый уровень в решении и этого вопроса,— подытожил губернатор Кубани.