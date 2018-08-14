Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил команду Краснодарского края, которая завоевала девять медалей в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

«Наши ребята, студенты кубанских колледжей и техникумов и одна школьница, завоевали призовые места в финале VI Национального чемпионата WorldSkills в Южно-Сахалинске. Такие молодые, а уже профессионалы. Поздравляю!» — написал глава края в своем микроблоге в «Твиттере».

В течение нескольких дней более тридцати студентов и школьников Кубани соревновалось по 28 компетенциям. Первое место в направлении «Сухое строительство и штукатурные работы» занял учащийся Краснодарского монтажного техникума Александр Куропятник.

Серебро и бронзу ребята завоевали в компетенциях «Холодильная техника и системы кондиционирования», «Производство мебели», «Столярное дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Экспедирование грузов», «Администрирование отелей», «Мобильная робототехника».

Участниками финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Южно-Сахалинске стало более семисот конкурсантов, сто пятьдесят два из них — школьники. Ребята соревновались не только за медали, но и за возможность попасть в расширенный состав национальной сборной WorldSkills. Это даст им право отстаивать честь российского флага на европейском первенстве EuroSkills-2018 в Будапеште, а в следующем году — на мировом чемпионате WorldSkills Kazan, который пройдет в столице Татарстана.

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам Worldskills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от шестнадцати до двадцати двух лет, а также школьников от десяти до семнадцати лет. Чемпионат способствует профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.