На контроле губернатора

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела прием граждан в Краснодаре по поручению главы края Вениамина Кондратьева. В рассмотрении обращений кубанцев участвовали также руководители муниципалитетов и профильных ведомств.

В основном вопросы жителей края касались состояния социальных объектов. Так, Александр Гончаров из Абинского района рассказал, что сельский клуб поселка Синегорск, построенный в 1950-х годах, остро нуждается в капитальном ремонте. Сегодня в населенном пункте проживает около девятисот человек и учреждение населением востребовано.

Анна Минькова подчеркнула, что вопрос нужно решать, не затягивая сроки. Как пояснил заместитель министра культуры Кубани Максим Усатюк, недавно объект прошел отбор и зимой 2019 года муниципалитету будут доведены средства в рамках краевой программы. Порядка 3,8 миллиона рублей выделят на замену кровли и систем отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения.

— Я ставлю вам срок окончания ремонтных работ 1 августа 2019 года,— сказала вице-губернатор.

Со Светланой Головко и Лилией Московкиной обсуждалась сложившаяся ситуация в детской музыкальной школе станицы Медведовской Тимашевского района. С прошлого года в населенном пункте не проводятся занятия по музыке: прежнее здание школы находится в аварийном состоянии. Анна Минькова обратилась за разъяснениями к заместителю главы района по соцвопросам Елене Мальченко и руководителям министерств.

Вице-губернатору доложили о найденном решении: передать в муниципальную собственность помещения бывшей аптеки ГУП «Кубаньфармация» и после ремонта использовать их для занятий по музыке.

— Мы не можем ухудшать качество жизни людей: если была музыкальная школа, если в ней сохраняется потребность, мы должны сделать все возможное, чтобы не потерять ее,— сказала Анна Минькова. — Меня беспокоит, что нам пришлось обсуждать эту ситуацию на региональном уровне, хотя муниципалитет мог вполне своевременно ее решить.

Заместитель главы края поручила максимально оперативно провести все необходимые процедуры и параллельно проработать вариант проведения занятий в школе №2 станицы Медведовской.

Житель Мостовского района Александр Дубынин пришел на прием по вопросу замены кровли и полов в школе №19 хутора Свободный Мир. Здание было построено еще в 1922 году, сейчас в нем учится полсотни детей. Анна Минькова отметила, что муниципалитету нужно поторопиться с заявкой для получения финансирования. Но не менее важно обеспечить качество образования.

— Мостовский район имеет серьезные проблемы с состоянием учебных заведений. При распределении средств на следующий год нам нужно будет больше внимания уделить ему,— подчеркнула вице-губернатор.

Обращение жительницы краевого центра Аллы Букловой касалось замены покрытия территории площадок детского сада №107. Этот объект пять лет назад был передан Краснодару Министерством обороны РФ. На решение первоочередных проблем, которых оказалось немало, была затрачена крупная сумма — около 13 миллионов рублей.

— Мы понимаем ситуацию, но должны исходить из имеющихся возможностей. До конца года муниципалитет разработает смету на реконструкцию дорожного полотна, будут заложены деньги в бюджет следующего года. В любом случае работы по благоустройству раньше весны начинаться не будут, но есть уверенность, что к 1 сентября следующего года детский сад получит совершенно новое покрытие,— резюмировала заместитель главы региона.