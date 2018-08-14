Готовимся к отопительному сезону

Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский провел по селекторной связи совещание по вопросам подготовки региона к предстоящему отопительному сезону.

В совещании приняли участие министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Александр Волошин, руководители предприятий ТЭК и ЖКХ, а также главы и заместители руководителей муниципалитетов региона.

В текущем году на подготовку системы ЖКХ региона к зиме выделено 4,6 миллиарда рублей. Только на модернизацию изношенных источников теплоснабжения с вводом новых тепловых мощностей запланировано более 772 миллионов рублей. Кроме того, предполагается закупить топливо, модернизовать теплосети, провести диагностику и ремонт оборудования. Также в этом году будет оснащено порядка сорока источников тепла. В рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» с использованием средств краевого бюджета построят 17 котельных. На эти цели выделено 360 миллионов рублей.

На совещании рассмотрели и ситуацию с задолженностью коммунальщиков перед поставщиками газа и электроэнергии. Теплоснабжающие организации задолжали за природный газ более трех миллиардов рублей, а за водоснабжение и электроэнергию — два миллиарда рублей. В списке крупных должников предприятия Тихорецкого, Северского и Темрюкского районов, а также города Краснодара.

Вице-губернатор отметил, что вопросы погашения задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы находятся на постоянном контроле руководства края.

— Долгов за текущее потребление быть не должно, а погашение ранее накопленной задолженности нужно осуществлять в строгом соответствии с согласованным графиком платежей,— подчеркнул Анатолий Вороновский.