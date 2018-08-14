Площадка для конструктивного диалога

В станице Ладожской Усть-Лабинского района прошел День поля юга России-2018 — одно из значимых событий среди профессионалов в области селекции и семеноводства, во время которого были продемонстрированы последние разработки в этой сфере.

Цель мероприятия — создание площадок для демонстрации эффективности современных технологий и общения специалистов, производителей и потенциальных клиентов. Организаторами явились Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника и ООО «Люди Добрые» при поддержке Министерства сельского хозяйства России и администрации Краснодарского края.

Выставочная площадка включала в себя показ и отбор гибридных сельскохозяйственных культур, таких как подсолнечник, кукуруза и соя, экспозицию сельхозтехники и ее презентацию в полевых условиях, выставку, подготовленную компаниями, предприятиями и дистрибьюторами агрохимии и удобрений.

Приветствуя участников мероприятия «День поля юга России-2018» от имени руководства Министерства сельского хозяйства России, директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев отметил:

— Показательно, что День поля юга России ежегодно проводится на кубанской земле. Что касается кукурузы, то она является одной из стратегических и перспективных сельскохозяйственных культур, а Краснодарский край — флагман зернового производства в нашей стране.

— День поля юга России, пожалуй, одна из главных сельскохозяйственных площадок, участники которой в этом году — представители четырех стран мира и многих регионов России,— подчеркнул заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Коробка. — Для Кубани продовольственная независимость в семеноводстве очень важное направление, и наш край является регионом номер один в России по производству семян кукурузы, объемы которых с каждым годом растут.

Сегодня трудится большое количество ученых, селекционеров, и мы не стоим на месте, поступательно двигаясь вперед. Все нацелены на получение высококачественных и востребованных семян, и очень важно, чтобы продукция была качественной. Кроме этого важно, чтобы высококачественные семена высевались именно на кубанских полях. Многое предстоит сделать, в том числе строить и реконструировать заводы по производству семян и добиваться еще более высоких результатов.

От имени председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко участникам мероприятия пожелал успешной работы ректор Кубанского государственного университета Александр Трубилин. Он сказал, что День поля юга России — это деловая площадка, где можно успешно демонстрировать свои достижения и обмениваться опытом.

Поприветствовал всех также глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко, который отметил, что День поля юга России имеет уже международный масштаб:

— Кубань — центр семеноводства и селекции в России, и День поля юга России позволяет селекционерам и семеноводам обменяться мнениями, главным специалистам и руководителям компаний, фермерских хозяйств и агрохолдингов получить консультации ведущих специалистов, какой сорт или гибрид может дать наилучший эффект в тех или иных условиях.

В ходе мероприятия руководитель Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника Игорь Лобач вручил награды организации семеноводам и селекционерам, а общаясь с журналистами, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Коробка сказал, что с каждым годом День поля юга России собирает всё большее количество участников и очень важно развивать достижения в селекции семеноводства, популяризовать их среди сельхозтоваропроизводителей. Кубань производит более трех миллионов тонн зерна кукурузы, и необходимо сделать так, чтобы на наших полях было как минимум 70 процентов семян кубанской селекции.

— По предварительным итогам этого года мы видим, что кубанские сорта и гибриды в стрессовых условиях показали и показывают себя гораздо лучше, чем иностранные,— уточнил Андрей Коробка.

Говоря о господдержке в сфере агрострахования, вице-губернатор отметил, что идут конкретные переговоры с Национальным союзом агростраховщиков в этом направлении, в проекте краевого бюджета на следующий год предусмотрены средства для поддержки селян. И требования, которые выдвигают сельхозтоваропроизводители по размеру субсидий и моментам, связанным с компенсацией понесенного ущерба, должны быть выдержаны.

— Мы были и будем лидерами по производству кукурузы, а что касается зерновых, то в прошлом году собрали более 14 миллионов тонн, в том числе кукурузы — почти четыре миллиона,— подчеркнул Андрей Коробка. — Очень важно быть уверенными не только в сегодняшнем и завтрашнем днях, но и в ближайшей перспективе, что даст нам независимость от конъюнктуры рынка и политических событий. Это и есть продовольственная безопасность. А для этого нам необходимы свои собственные семена. Сегодня ряд институтов и частных компаний основательно взялись за работу по расширению линейки наших семян и гибридов семян кукурузы и уже есть положительные результаты.

Если говорить об «умных» технологиях, то, если два — три года назад их внедряли агрохолдинги и крупные сельхозпредприятия, которые не жалели средств для введения точного земледелия, электронных карт полей, журналов электронного агронома, сегодня это делают и крестьянско-фермерские хозяйства. Цель и задачи этого направления — снижение затрат на произведенную продукцию. Поэтому дифференцированное внесение удобрений, удаленный контроль за состоянием посевов лежат в основе будущих технологий и системной работы.

Видеть поле с его края — это одно, а когда имеем снимок из космоса, на котором показана вся зеленая масса и уровень развития растений,— это совсем другой уровень. Всё сохраняется в электронном виде, и это очень важно для будущего.

Иногда поля переходят от одного хозяина к другому, теряется журнал агронома, и никто не знает, каким был предыдущий севооборот. А когда всё сохранено в электронном виде, можно планировать работу и понимать, что делать дальше. Мы хотим сегодня получать достойные урожаи и через год добиваться также высоких результатов.

Затронул Андрей Коробка и тему импортозамещения в семеноводстве. Не секрет, что есть вопросы, связанные с фальсификатом, факты, когда под кубанской маркой производители выпускают семена, выращенные в других странах или российских регионах. Естественно, это портит нашу репутацию и с этим идет борьба.

— В случае выявления подобных фактов будут приниматься самые жесткие санкции вплоть до возбуждения уголовных дел,— акцентировал вице-губернатор. — Семена кубанских селекционеров высококачественные, и пользуются ими не только в Краснодарском крае и России, но и за ее пределами. Но нужно время, чтобы увеличить темпы производства семян, которые сегодня и так велики. Мы производим порядка 30 тысяч тонн семян кукурузы при норме потребления 15—20 тысяч тонн. Поэтому понимаем, что сегодня необходимо их качество. Нужно перешагнуть достижения зарубежной селекции, и мы сделаем это в ближайшее время.

Двигаются вперед не только селекционеры, но и инвесторы, собственники вкладывают большие средства в модернизацию семенных заводов. Например, Ладожский кукурузно-калибровочный завод ООО НПО «Семеноводство Кубани».

По поручению главы края сформирована программа по развитию селекции и семеноводства на Кубани. Мы поддерживаем развитие материально-технической базы наших научных учреждений, в том числе и предприятий, на что средства есть.

По мнению ректора Кубанского государственного аграрного университета Александра Трубилина, «умное» сельское хозяйство — это не только земледелие, но и животноводство. Два года назад на базе учебного заведения решением Министерства сельского хозяйства России был создан Центр прогнозирования в этой сфере деятельности, оборудованы лаборатории, введены учебные планы для студентов, обучающихся на большинстве факультетов, которые имеют непосредственное отношение к сельхозпроизводству. Также введены соответствующие учебные дисциплины и подготовлена материально-техническая база.

— Учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» достаточно серьезно углубилось во внедрение многих технологических процессов в животноводстве и растениеводстве, что сегодня очень актуально,— поделился Александр Трубилин. — Уровень земледелия в нашем крае накладывает определенные требования на подготовку студентов вуза, и от нас требуют тех выпускников, которые владеют техническими приемами, обладают знаниями и практическими навыками в соответствующих областях сельского хозяйства.

Безусловно, «умное» сельское хозяйство невозможно без соответствующего селекционно-семеноводческого процесса. Всё взаимосвязано, и те показатели, которые у нас есть в растениеводстве, во многом обусловлены в том числе достаточно серьезными позициями кубанской селекционной науки. Считаю, что меры, предпринимаемые на федеральном и краевом уровнях, в самой ближайшей перспективе должны стимулировать нашу науку, которая сегодня дает неплохой селекционный материал, и наша задача — довести его до производства, которое занимается семеноводством.

Сказал Александр Трубилин и о кадровом обеспечении, необходимости привлекать как можно больше молодежи в науку — селекцию и семеноводство.

Поделился своим мнением и руководитель Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Петр Чекмарев:

— День поля юга России — площадка для обмена опытом, обобщения результатов и планирования селекционной работы. По своим климатическим условиям юг России и Северный Кавказ являются базой для производства семян кукурузы, подсолнечника, сои, сахарной свеклы, и вся страна их покупает. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию семеноводства именно на юге страны, потому что от этого зависит обеспечение семенами всей нашей страны.

Был момент, когда иностранные компании очень сильно активизировались и селекция семеноводства в России находилась не на должном уровне. Но три — пять лет назад начала активно возрождаться работа по селекции семеноводства именно в Краснодарском крае. Нам нужны отечественные семена, чтобы не зависеть от других стран, поэтому идет активная поддержка российских семеноводов. Что касается иностранных передовых технологий, то мы должны подтягивать их в Россию, но не в виде завезенных семян, а производить продукт именно в нашей стране. И отрадно, что мы всё меньше и меньше завозим семян из-за рубежа.

Идем поступательно вперед, в ближайшие годы должны сделать всё, чтобы на восемьдесят процентов обеспечить себя собственными семенами. Надо быть конкурентоспособными, поэтому стоит задача: российским семеноводам необходимо продвигать свою продукцию и за пределы нашей страны — как минимум в страны СНГ. Причем и Европа интересуется отечественными семенами, даже Африка проявляет интерес. Уверен, что в селекции семеноводства мы пойдем вперед и Краснодарский край — самая лучшая климатическая зона для производства, в частности, высококачественных семян кукурузы.

Михаил МУСАЕВ