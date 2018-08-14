Подарок ко Дню города

В микрорайоне «Губернский» построена новая двухполосная асфальтированная дорога. Проложена она по ул. им. Героев Разведчиков — от ул. им. Героя Яцкова до ул. Домбайской. Ее за счет собственных средств проложили совместно группа компаний «ЮгСтройИнвест» и компания «СпецСтройКубань».

— Такие инвестиции в инфраструктуру города — лучшие подарочные объекты к 225-летнему юбилею Краснодара. Эта улица, конечно, отличный подарок в первую очередь жителям этого микрорайона, где еще предстоит решить много вопросов, связанных со строительством дорог. Также это еще один яркий пример участия в улучшении качества жизни в Краснодаре. Благодарен компаниям и всем неравнодушным горожанам, которые вносят свой вклад в благоустройство столицы Кубани. До Дня города еще почти два месяца. Уверен, это не последние такие подарочные объекты и положительные примеры участия в развитии Краснодара,— сказал Евгений Первышов.

О сделанном главе города рассказали директор компании «ЮгСтройИнвест-Кубань» Алексей Павлов, заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

Как отметил Алексей Павлов, дорогу сделали в течение месяца — рабочим осталось нанести дорожную разметку. Протяженность новой дороги — 560 м, ширина — семь метров, для удобства пешеходов с одной стороны дороги сделан тротуар шириной 1,5 метра. Движение будет организовано по двум полосам в обоих направлениях.

Директор компании также рассказал, что еще одним подарком ко Дню города станет новая зеленая зона, которую создадут рядом с остановкой общественного транспорта возле новой школы по ул. им. Героя Яцкова. Ее площадь составит около 0,15 га. Открыть сквер планируется уже 1 сентября — в начале нового учебного года.

Еще одним свежим примером участия в развитии инфраструктуры города глава Краснодара назвал строительство переезда через трамвайные пути на перекрестке улиц Каляева и Гагарина и асфальтирование участка ул. Каляева. Это позволило организовать движение по двум сторонам от трамвайного полотна и улучшить дорожную ситуацию на этом участке. Все работы финансировала компания ООО «АлМакс-Строй».