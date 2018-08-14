Подвиг героев не будет забыт

В Краснодаре почтили память героев Пашковской переправы. Памятное мероприятие, посвященное 76-й годовщине обороны Пашковской переправы, состоялось на улице Заводской, у моста, где год назад был заложен камень на месте создания будущего мемориального комплекса.

В мероприятии приняла участие председатель городской Думы Вера Галушко. В памятном митинге приняли участие депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей Жиленко, депутаты Гордумы Краснодара Игорь Брагарник и Галина Барабанщикова.

— Защитники переправы, многие из которых были вчерашними школьниками, ценой своих жизней спасли сотни бойцов, переправлявшихся на другой берег,— тех, кто потом оборонял Сталинград, освобождал Краснодар и другие города, принес мир народам Европы. Наша главная задача — чтобы их подвиг не был забыт, чтобы краснодарцы, особенно молодежь, знали, какой ценой завоевана Великая Победа,— сказала Вера Галушко.

Почтить память героев Пашковской переправы пришли представители общественных и ветеранских организаций Карасунского округа, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и локальных войн, военнослужащие, представители казачества, школьники и студенты образовательных учреждений краевой столицы.

— Батальон новобранцев, укомплектованный совсем еще юными краснодарцами, прошел боевое крещение в ожесточенных боях за Пашковскую переправу, когда советские войска держали оборону на подступах к столице Кубани. Трое суток продолжался этот жестокий бой. Мы склоняем головы перед подвигом наших солдат,— сказал Сергей Жиленко.

…Отзвучали гимны России, Кубани и Краснодара. Под звуки метронома собравшиеся минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений. Воспитанники казачьих классов возложили цветы к камню на месте будущего мемориального комплекса, посвященного защитникам Пашковской переправы. Участники митинга также возложили цветы к памятнику «Защитникам города Краснодара», установленному в районе кирпичного завода.