Полезный опыт

Пять студентов из Карлсруэ, Нанси и Харбина в течение почти месяца — с 4 августа по 1 сентября проходят практику на предприятиях краевой столицы. Официальный прием молодежной делегации из городов-побратимов Краснодара прошел в городской администрации. Его провели глава города Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.

На встрече также присутствовали директор филиала Ассоциации европейского бизнеса в Краснодаре Юлиана Передерий, представитель ООО «Бондюэль Кубань» Ольга Луганская, менеджер по персоналу ООО «Каргилл» Игорь Бренер, директор Южной сбытовой дирекции филиала ООО «Кнауф-Гипс» Сергей Бондаренко, коммерческий директор ООО «Клаас» Михаил Риттер, заместитель управляющего делами, начальник отдела зарубежных связей и протокола Борис Старосельский, директор Департамента по международным связям КубГУ Галина Говорова.

— Благодарю руководство предприятий за поддержку нашей инициативы в реализации этого международного проекта. Молодые люди получают хороший опыт, имеют возможность познакомиться с работой крупных иностранных компаний. Уверен, такие обмены важны и полезны как для практикантов, так и для самих предприятий,— сказал Евгений Первышов, отметив, что сотрудничество между Карлсруэ, Харбином и Нанси развивается в разных сферах и отраслях, прежде всего — в области молодежной политики.

Два студента из Карлсруэ проходят практику на предприятиях «Клаас» и «Кнауф», два студента из Харбина — в компании «Каргилл», представительница Франции из города Нанси — на заводе «Бондюэль».

— Я хочу поблагодарить организаторов этого проекта за предоставленную возможность побывать в вашем городе, получить новый опыт, познакомиться с производством крупнейших международных компаний,— рассказал один из практикантов Симон Рохлин.

Проект также реализуется в немецком Карлсруэ и французском Нанси — побратимах Краснодара. Студенты приезжают в августе в эти города, чтобы пройти практику в отделах и департаментах администраций. В эти дни в Карлсруэ и Нанси стажируются студенты Кубанского государственного университета.