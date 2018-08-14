Жизнь без отходов

Движение Zero Waste («Ноль отходов») набирает силу во всём мире. В Сети можно найти огромное количество видеоблогов, которые ведут приверженцы экологичного образа жизни, рассказывая о том, как удается им следовать принципам минимализма, разумного потребления и безотходного быта. Надо признать, что обычному городскому жителю в условиях российских реалий следовать этим принципам очень сложно. Хотя…
Иконы экостиля
Одним из кумиров экологично настроенных землян во всём мире является живущая в Калифорнии француженка Беа Джонсон. Принципа «Ноль отходов» эта женщина вместе со всей своей большой семьей придерживается с 2005 года. Они добились потрясающих результатов: весь мусор, который вся семья Джонсон накапливает за год, помещается в литровой банке. Куда нам, привыкшим фактически каждый день выбрасывать большие пакеты мусора, до такого экосовершенства? Между тем Беа Джонсон щедро делится своими секретами, проводя семинары и встречи в разных городах и странах. Ее книга «Дом без отходов» стала бестселлером.
Еще одним из идеологов Zero Waste стал экономист Робин Мюррей. В 2004 году увидела свет его книга «Ноль отходов». В ней рассказывается о том, как производить, продавать и утилизировать товары без образования лишнего мусора. По идее автора издание было рассчитано на администраторов и бизнесменов, но оно заинтересовало и обычных людей, которые хотели бы жить экологичней.
Экологичные принципы
В чем же состоят эти принципы, которые пропагандируются сторонниками Zero Waste?
Они призывают людей отказаться от приобретения тех вещей, которые не являются для них жизненно необходимыми. К примеру, не покупать лишнюю кофточку или галстук, если у человека и так шкаф забит ими до отказа и обновка только пополнит список ненужных вещей. Лучше довольствоваться тем, что есть. Нужно сознательно относиться к каждой покупке. Кстати, в 2017 году в «Ютубе» набрало популярность, особенно среди женщин, течение «Год без покупок»: каждая его участница брала на себя обязательства в течение всего года отказаться от бездумного шопинга и позволяла себе приобретать только самые необходимые вещи. О полученном опыте и своих ощущениях девушки и женщины отчитывались в своих видеоблогах.
Приверженцы Zero Waste призывают отказываться от бесплатных целлофановых пакетов в магазинах: ходить за покупками можно с хлопчатобумажными сумками и специальными многоразовыми мешочками, в которые и насыпать крупы и класть другие продукты. Преимущественно покупаются продукты и вещи без упаковки. При этом адепты Zero Waste считают: не стоит переживать по поводу того, что при этом подумают другие люди. Пусть это пока и будет для большинства выглядеть странным, но тем, кто хочет добиться цели «ноль отходов», не нужно смущаться. Не покупать хлам и ненужные вещи — значит и не выбрасывать их.
В целом стоит отказываться от одноразовых вещей. От пластмассовых и бумажных стаканчиков, трубочек, бумажных платков и влажных салфеток. Всему этому есть альтернатива в виде традиционных вещей, которыми пользовались наши бабушки и дедушки, папы и мамы. К примеру, стоит вернуться к использованию обычных носовых платков. Если вы любитель кофе, то стоит носить с собой термокружку. Не покупать воду в пластмассе, а носить ее также с собой в стеклянной или железной таре, взяв ее из дома. Это не только экологично, но и экономит немало денег! Даже еду «на вынос» из магазина или кафе, чтобы пообедать в перерыве на работе, можно купить, попросив положить ее работников общепита в ваш контейнер.
Сторонники Zero Waste не считают зазорным приобретать подержанные одежду, технику и мебель. Вещам дается шанс на вторую жизнь: чинить их в случае поломки. А если уже невозможно их использовать по первоначальному назначению, то вещи стоит приспосабливать под что-то другое. Так, контейнеры из-под овощей и фруктов могут превратиться в цветочные горшки, а стеклянные банки из-под заводских консервов — в емкости для круп и так далее.
Еще практикуется раздельный сбор мусора. И то, что можно сдать в переработку: макулатура, стеклотара, металл, пластмасса, обязательно сдается.
Далеко до совершенства
Но вот на секунду представьте, как в условиях, к примеру, Краснодара работающему человеку придерживаться принципа раздельного сбора мусора? Ведь рядом с домом стоят обычные контейнеры, куда сваливается всё подряд. Конечно, в Интернете можно найти карту так называемых пунктов приема макулатуры, металлолома, батареек и так далее, адреса благотворительных организаций, которые принимают подержанные, но в хорошем состоянии вещи для нуждающихся. Но это же сколько нужно времени, чтобы развезти свое «добро» по адресам, находящимся зачастую в разных концах города!
Сдать всё в одном месте можно во время акций, проводимых агентством «Ртутная безопасность». Его сотрудники принимают у людей ртутные термометры и лампы, батарейки и аккумуляторы, просроченные медикаменты, автомобильные покрышки, отработанную оргтехнику (телевизоры, пульты, телефоны, провода, флешки и так далее), бумагу и картон, стеклянную и металлическую тару и другие отходы. Но акции проходят нечасто — не более одного раза в квартал.
А ведь было бы намного проще, если бы на улицах города в доступных местах хотя бы в качестве эксперимента стояли контейнеры, куда бы сознательно настроенные граждане могли бы складывать перерабатываемый мусор. До японцев, у которых в домах стоит до нескольких десятков контейнеров для различных видов отходов, нам очень далеко. Но ведь могут же подрядные организации, занимающиеся мусором, поставить хотя бы несколько емкостей: для бумаги и картона, пластмассы, бумаги, органики? Уже это дало бы огромный результат: на полигоны отправлялось бы намного меньше тонн разнородного и загрязняющего землю трудно разлагающегося месива.
Приверженцы принципа «ноль отходов» сами стараются переработать всю органику, отправляя ее в компост. К примеру, в России самые продвинутые из них устанавливают в квартирах вермикомпостеры, переработанное содержимое которых можно потом использовать для домашних цветов или на дачах.
Два решения:
1) меньше потреблять;
2) правильно утилизировать — мусор не обязательно должен отправляться на свалку, он может быть переработан.
В России в среднем каждый житель оставляет после себя четыреста килограммов мусора в год — есть над чем задуматься!
Правила Zero Waste Беа Джонсон
Беа Джонсон разработала пять правил: откажись, сократи, используй повторно, переработай, компостируй.
- Откажись
Эксперт советует отказаться от того, что не нужно. Она уверяет: пластик, пакеты, пробники, листовки и прочее постоянно увеличиваются в количестве только из-за нас самих. Нужно разобрать завалы и оставить лишь необходимое.
«Если мы принимаем всё это, мы создаем спрос и таким образом увеличиваем производство ненужных вещей»,— утверждает Беа Джонсон.
Например, для мытья рук, собаки и квартиры она использует лишь кастильское мыло, которое продается без упаковки.
- Сократи
По словам Джонсон, она смогла создать универсальный гардероб из двух платьев, двух юбок, нескольких кофт и пары брюк. «Меньше вещей не значит меньше вариантов,— считает эксперт. — Зато всё помещается в один чемодан. Если с семьей хотим уехать на неделю или на месяц, то у нас только один чемодан». Многое из продуктов и косметики Беа старается покупать без упаковки, часто заменяя своими баночками. По ее признанию, россияне — счастливые люди, потому что здесь продается много продуктов на развес, без какой-либо упаковки. В США и Европе такого практически нет.
Пожалуй, самой проблемной зоной в доме, как утверждает эксперт, считается гараж. Именно там скапливается всё ненужное, что, как думают хозяева, еще когда-нибудь может пригодиться.
«В нашем гараже тоже было полно всяких ненужных инструментов и спортивных принадлежностей. Благодаря тому, что много инвентаря мой муж отдал, у него появились реальные спортивные достижения и цели для еще большего успеха. Теперь он занимается велосипедным спортом и сноубордом»,— констатирует Джонсон.
- Используй повторно
Одноразовое меняется на многоразовое. Например, пищевая пленка и фольга — на стеклянные банки, бумажные салфетки — на тканевые. Для похода в магазин достаточно трех холщовых сумок.
«Мы не покупаем салат, если мы не съели предыдущий. Все вещи носим из секонд-хенда. Есть бренды, которые дают пожизненную гарантию,— просто нужно озадачиться их найти»,— говорит Беа Джонсон.
- Переработай
Есть вещи, от которых невозможно отказаться или невозможно использовать повторно. Крупные магазины во всём мире принимают одежду на переработку, есть приемники стеклотары — всем этим можно пользоваться.
- Компостируй
Компостированием обычно занимаются специальные службы, которые забирают остатки мяса и рыбы, обрезки фруктов и овощей.
«Благодаря такому образу жизни мы избегаем токсинов, снизили расходы, сэкономив около 40 процентов нашего бюджета. Мы покупаем все без упаковки, а 15 процентов цены уходит как раз на обертку. Несмотря на то, что мы потребляем гораздо меньше, чем ранее, нам хватает того, что у нас есть. Ноль отходов должен не усложнять, а упрощать жизнь. Больше впечатлений, а не вещей»,— говорит Беа Джонсон.
Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА