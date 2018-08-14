Жизнь без отходов

Движение Zero Waste («Ноль отходов») набирает силу во всём мире. В Сети можно найти огромное количество видеоблогов, которые ведут приверженцы экологичного образа жизни, рассказывая о том, как удается им следовать принципам минимализма, разумного потребления и безотходного быта. Надо признать, что обычному городскому жителю в условиях российских реалий следовать этим принципам очень сложно. Хотя…

Иконы экостиля

Одним из кумиров экологично настроенных землян во всём мире является живущая в Калифорнии француженка Беа Джонсон. Принципа «Ноль отходов» эта женщина вместе со всей своей большой семьей придерживается с 2005 года. Они добились потрясающих результатов: весь мусор, который вся семья Джонсон накапливает за год, помещается в литровой банке. Куда нам, привыкшим фактически каждый день выбрасывать большие пакеты мусора, до такого экосовершенства? Между тем Беа Джонсон щедро делится своими секретами, проводя семинары и встречи в разных городах и странах. Ее книга «Дом без отходов» стала бестселлером.

Еще одним из идеологов Zero Waste стал экономист Робин Мюррей. В 2004 году увидела свет его книга «Ноль отходов». В ней рассказывается о том, как производить, продавать и утилизировать товары без образования лишнего мусора. По идее автора издание было рассчитано на администраторов и бизнесменов, но оно заинтересовало и обычных людей, которые хотели бы жить экологичней.

Экологичные принципы

В чем же состоят эти принципы, которые пропагандируются сторонниками Zero Waste?

Они призывают людей отказаться от приобретения тех вещей, которые не являются для них жизненно необходимыми. К примеру, не покупать лишнюю кофточку или галстук, если у человека и так шкаф забит ими до отказа и обновка только пополнит список ненужных вещей. Лучше довольствоваться тем, что есть. Нужно сознательно относиться к каждой покупке. Кстати, в 2017 году в «Ютубе» набрало популярность, особенно среди женщин, течение «Год без покупок»: каждая его участница брала на себя обязательства в течение всего года отказаться от бездумного шопинга и позволяла себе приобретать только самые необходимые вещи. О полученном опыте и своих ощущениях девушки и женщины отчитывались в своих видеоблогах.

Приверженцы Zero Waste призывают отказываться от бесплатных целлофановых пакетов в магазинах: ходить за покупками можно с хлопчатобумажными сумками и специальными многоразовыми мешочками, в которые и насыпать крупы и класть другие продукты. Преимущественно покупаются продукты и вещи без упаковки. При этом адепты Zero Waste считают: не стоит переживать по поводу того, что при этом подумают другие люди. Пусть это пока и будет для большинства выглядеть странным, но тем, кто хочет добиться цели «ноль отходов», не нужно смущаться. Не покупать хлам и ненужные вещи — значит и не выбрасывать их.

В целом стоит отказываться от одноразовых вещей. От пластмассовых и бумажных стаканчиков, трубочек, бумажных платков и влажных салфеток. Всему этому есть альтернатива в виде традиционных вещей, которыми пользовались наши бабушки и дедушки, папы и мамы. К примеру, стоит вернуться к использованию обычных носовых платков. Если вы любитель кофе, то стоит носить с собой термокружку. Не покупать воду в пластмассе, а носить ее также с собой в стеклянной или железной таре, взяв ее из дома. Это не только экологично, но и экономит немало денег! Даже еду «на вынос» из магазина или кафе, чтобы пообедать в перерыве на работе, можно купить, попросив положить ее работников общепита в ваш контейнер.

Сторонники Zero Waste не считают зазорным приобретать подержанные одежду, технику и мебель. Вещам дается шанс на вторую жизнь: чинить их в случае поломки. А если уже невозможно их использовать по первоначальному назначению, то вещи стоит приспосабливать под что-то другое. Так, контейнеры из-под овощей и фруктов могут превратиться в цветочные горшки, а стеклянные банки из-под заводских консервов — в емкости для круп и так далее.

Еще практикуется раздельный сбор мусора. И то, что можно сдать в переработку: макулатура, стеклотара, металл, пластмасса, обязательно сдается.

Далеко до совершенства

Но вот на секунду представьте, как в условиях, к примеру, Краснодара работающему человеку придерживаться принципа раздельного сбора мусора? Ведь рядом с домом стоят обычные контейнеры, куда сваливается всё подряд. Конечно, в Интернете можно найти карту так называемых пунктов приема макулатуры, металлолома, батареек и так далее, адреса благотворительных организаций, которые принимают подержанные, но в хорошем состоянии вещи для нуждающихся. Но это же сколько нужно времени, чтобы развезти свое «добро» по адресам, находящимся зачастую в разных концах города!

Сдать всё в одном месте можно во время акций, проводимых агентством «Ртутная безопасность». Его сотрудники принимают у людей ртутные термометры и лампы, батарейки и аккумуляторы, просроченные медикаменты, автомобильные покрышки, отработанную оргтехнику (телевизоры, пульты, телефоны, провода, флешки и так далее), бумагу и картон, стеклянную и металлическую тару и другие отходы. Но акции проходят нечасто — не более одного раза в квартал.

А ведь было бы намного проще, если бы на улицах города в доступных местах хотя бы в качестве эксперимента стояли контейнеры, куда бы сознательно настроенные граждане могли бы складывать перерабатываемый мусор. До японцев, у которых в домах стоит до нескольких десятков контейнеров для различных видов отходов, нам очень далеко. Но ведь могут же подрядные организации, занимающиеся мусором, поставить хотя бы несколько емкостей: для бумаги и картона, пластмассы, бумаги, органики? Уже это дало бы огромный результат: на полигоны отправлялось бы намного меньше тонн разнородного и загрязняющего землю трудно разлагающегося месива.

Приверженцы принципа «ноль отходов» сами стараются переработать всю органику, отправляя ее в компост. К примеру, в России самые продвинутые из них устанавливают в квартирах вермикомпостеры, переработанное содержимое которых можно потом использовать для домашних цветов или на дачах.

Два решения:

1) меньше потреблять;

2) правильно утилизировать — мусор не обязательно должен отправляться на свалку, он может быть переработан.

В России в среднем каждый житель оставляет после себя четыреста килограммов мусора в год — есть над чем задуматься!

Правила Zero Waste Беа Джонсон

Беа Джонсон разработала пять правил: откажись, сократи, используй повторно, переработай, компостируй.

Откажись

Эксперт советует отказаться от того, что не нужно. Она уверяет: пластик, пакеты, пробники, листовки и прочее постоянно увеличиваются в количестве только из-за нас самих. Нужно разобрать завалы и оставить лишь необходимое.

«Если мы принимаем всё это, мы создаем спрос и таким образом увеличиваем производство ненужных вещей»,— утверждает Беа Джонсон.

Например, для мытья рук, собаки и квартиры она использует лишь кастильское мыло, которое продается без упаковки.

Сократи

По словам Джонсон, она смогла создать универсальный гардероб из двух платьев, двух юбок, нескольких кофт и пары брюк. «Меньше вещей не значит меньше вариантов,— считает эксперт. — Зато всё помещается в один чемодан. Если с семьей хотим уехать на неделю или на месяц, то у нас только один чемодан». Многое из продуктов и косметики Беа старается покупать без упаковки, часто заменяя своими баночками. По ее признанию, россияне — счастливые люди, потому что здесь продается много продуктов на развес, без какой-либо упаковки. В США и Европе такого практически нет.

Пожалуй, самой проблемной зоной в доме, как утверждает эксперт, считается гараж. Именно там скапливается всё ненужное, что, как думают хозяева, еще когда-нибудь может пригодиться.

«В нашем гараже тоже было полно всяких ненужных инструментов и спортивных принадлежностей. Благодаря тому, что много инвентаря мой муж отдал, у него появились реальные спортивные достижения и цели для еще большего успеха. Теперь он занимается велосипедным спортом и сноубордом»,— констатирует Джонсон.

Используй повторно

Одноразовое меняется на многоразовое. Например, пищевая пленка и фольга — на стеклянные банки, бумажные салфетки — на тканевые. Для похода в магазин достаточно трех холщовых сумок.

«Мы не покупаем салат, если мы не съели предыдущий. Все вещи носим из секонд-хенда. Есть бренды, которые дают пожизненную гарантию,— просто нужно озадачиться их найти»,— говорит Беа Джонсон.

Переработай

Есть вещи, от которых невозможно отказаться или невозможно использовать повторно. Крупные магазины во всём мире принимают одежду на переработку, есть приемники стеклотары — всем этим можно пользоваться.

Компостируй

Компостированием обычно занимаются специальные службы, которые забирают остатки мяса и рыбы, обрезки фруктов и овощей.

«Благодаря такому образу жизни мы избегаем токсинов, снизили расходы, сэкономив около 40 процентов нашего бюджета. Мы покупаем все без упаковки, а 15 процентов цены уходит как раз на обертку. Несмотря на то, что мы потребляем гораздо меньше, чем ранее, нам хватает того, что у нас есть. Ноль отходов должен не усложнять, а упрощать жизнь. Больше впечатлений, а не вещей»,— говорит Беа Джонсон.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА