Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров Прокуратуры Российской Федерации в 75-летнюю годовщину освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков активизировало работу по патриотическому воспитанию. В этих целях во главе с председателем ветеранской организации Евгением Басацким была проведена экскурсия по местам боевой славы в Горячеключевском районе.

Ее участники побывали у мемориала «Воинам 71/166 полка майора И. М. Ковалева». В августе 1942 года немецко-фашистские захватчики в районе Горячего Ключа упорно и настойчиво рвались к золотым пескам Черного моря, имея значительное превосходство в живой силе и технике. Преграждала дорогу врагу на Туапсе 30-я Иркутская дивизия полковника Б. Н. Аршинцева, ведя тяжелые оборонительные бои. Особенно сложная, напряженная обстановка сложилась на позициях воинов 71/160-го гвардейского стрелкового полка майора И. М. Ковалева в районе урочище Волчьи Ворота. Советские воины проявляли мужество, храбрость, но несли большие потери личного состава, испытывали трудности в боеприпасах и продовольствии.

Экскурсовод городского музея рассказала о находчивости, русской смекалке командира полка майора И. М. Ковалева. Он подготовил врагу ловушку: имитировал отступление по дороге в село Фанагорийское, одновременно при этом заманил наступающего противника в засаду, организованную в теснине Волчьи Ворота. Под перекрестным огнем наших войск гитлеровцы понесли существенные, значительные потери и были остановлены. Ветераны узнали о массовом героизме солдат, офицеров, командиров 30-й Иркутской дивизии. Они не пропустили врага, закрыв надежно перевалы в районе Горячего Ключа, не отступили ни на шаг, стояли насмерть. Дивизии было присвоено почетное звание гвардейской 55-й стрелковой. Ветераны возложили цветы у мемориала воинам полка майора И. М. Ковалева, доблестным комбатам — капитанам В. И. Бедашвили, В. Я. Климову, Зейналову.

Ветераны прокуратуры продолжили следовать по героическим местам по маршруту село Фанагорийское — хутор Поднависла в Туапсинском направлении в сопровождении работника музея города Горячий Ключ. Сделали вторую остановку у мемориала села Фанагорийского, посвященного бойцам 277-го стрелкового полка дивизии НКВД, которые не пощадили жизни, защищая родную Отчизну, Кубань. Свыше двухсот фамилий павших воинов разных национальностей Советского Союза навечно занесено на гранитные плиты мемориала. В скорбном молчании с гордостью за героические подвиги воинов ветераны почтили память и возложили цветы у мемориала.

Большую роль в сопротивлении врагу имело партизанское движение. В районе Горячего Ключа действовали партизанские отряды Саратовский, Пашковский, «Красногвардеец». Они совершали внезапные вылазки, наносили удары по оккупантам, вели разведку в глубоком тылу, внесли свой вклад в освобождение Кубани. Героическая оборона перевала длилась полгода. Шестнадцатого января дивизия Б. Н. Аршинцева перешла в наступление. Двадцать восьмого января 1943 года город Горячий Ключ был освобожден.

В городе Горячий Ключ ветераны почтили память защитников города у святого места — мемориала Вечного огня на Аллее Славы и возложили цветы, отдали дань памяти шести героям Советского Союза.

На Аллее Славы ветераны возложили цветы у скульптурной композиции «Аршалуйс Ханжиян», установленной 10 ноября 2015 года. Скульптор — заслуженный скульптор России Владимир Жданов.

Ветераны с волнением узнали историю жизни-подвига простой женщины Аршалуйс Киворковны Ханжиян (27.12.1913—16.02.1998). В годы войны с немецко-фашистскими захватчиками на хуторе Поднависла располагался военно-полевой госпиталь. Жительница хутора молодая Аршалуйс добровольно ухаживала за ранеными, выхаживала их и расставалась, когда выздоровевшие воины возвращались в строй или уезжали домой. Провожала в последний путь умерших. Когда закончилась война, она не согласилась с предложением уехать в город на постоянное место жительства, не покинула могилы погибших. Продолжала ухаживать за братскими могилами, посвятив этому всю свою жизнь. В 1997 году А. К. Ханжиян стала лауреатом Всероссийского конкурса «Женщина года» в номинации «Жизнь — судьба». В феврале 1998 года ей присвоено звание почетного гражданина города Горячий Ключ. О ней был снят кинофильм и показан по центральному телевидению, в центральных и краевых СМИ опубликованы статьи о ее подвиге. Похоронена А. К. Ханжиян на хуторе Поднависла, на родительском кладбище вместе с братскими могилами. Скульптурная композиция на Аллее Славы выполнена на средства жителей Краснодарского края, собранные в рамках акции «Памятник для Аршалуйс», при поддержке администрации Краснодарского края, администрации муниципального образования город Горячий Ключ, Горячеключевского совета ветеранов.

Поездка ветеранов по местам боевой славы была интересной, полезной, познавательной. Они обогатились новыми знаниями, которые будут использовать при встречах и беседах с молодыми прокурорскими работниками и гражданской молодежью.

Участники экскурсии благодарны заместителю прокурора края Антону Горобцову за предоставление микроавтобуса для поездки на экскурсию. Признательны организаторам поездки — заместителю председателя совета ветеранов прокуратуры края Виолетте Гордиенко и члену совета ветеранов Юрию Ануфриеву. По результатам экскурсии выпущена фотогазета, а член совета ветеранов Александр Братченко совместно с сотрудниками отдела кадров прокуратуры края подготовили и издали буклет с подробным текстовым содержанием и многими фотографиями.

Виктор ТАТАРКИН

Фото ветерана прокуратуры Сергея ЗВЕРЕВА