Константину Ивановичу Горожанину — 95 лет

В столице Кубани проживает удивительный, легендарный подполковник в отставке Константин Иванович Горожанин. Участник обороны Москвы, парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, выполнявший ответственные разведывательно-диверсионные задания в годы войны, ветеран органов безопасности Российской Федерации, кавалер ордена Ленина, Отечественной войны II степени, Герой труда Кубани и при этом удивительно скромный человек.

Он родился 12 августа 1923 года в многодетной крестьянской семье в селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области. Окончив семь классов, торгово-кооперативную школу, начал работать в магазине промышленных товаров. Но 22 июня 1941 года прервалась мирная жизнь: его старших братьев призвали в армию и отправили на фронт. Младший из братьев Костя по возрасту не подлежал призыву в армию, и он вместе с товарищами обратился в военкомат о добровольном отправлении на службу в Красную Армию, но получил отказ. И тут помогло решение ЦК ВЛКСМ. Так в августе 1941 года 18-летний комсомолец Константин Горожанин по призыву ЦК ВЛКСМ вступил на военную службу — в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКГБ СССР, которая формировалась в Москве. Участвовал в обороне столицы СССР, в дальнейшем выполнял ответственные государственные задания в тылу врага в Карелии, Белоруссии.

После окончания Великой Отечественной войны окончил Свердловскую межкраевую школу МГБ СССР. С 1947 по февраль 1965 года служил на должностях офицерского состава в Управлении КГБ по Краснодарскому краю. Уволился в отставку по болезни, инвалид II группы. Более пятнадцати лет трудился в народном хозяйстве на кадровой и режимной работе. В эти годы включился в ветеранское движение, создав на заводе «Сатурн» ветеранскую организацию фронтовиков, которую возглавлял пять лет.

С 1993 года член ветеранской организации Управления ФСБ, а с 1995 года избран ее председателем. Более двадцати лет К. И. Горожанин успешно возглавлял ветеранскую организацию УФСБ, на ее счету много интересных дел.

Участник парадов, посвященных 55-й, 60-й, 65-й, 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Константин Иванович Горожанин и сейчас проводит большую работу по патриотическому воспитанию гражданской молодежи и личного состава правоохранительных органов. Он в составе краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, почетный член Краснодарской краевой общественной организации памяти маршала Г. К. Жукова.

Подполковник в отставке востребован, он в строю.

Глубокоуважаемый Константин Иванович! Поздравляем Вас с юбилейной датой — 95-летием со дня рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, оптимизма, добра и мира.

Виктор ТАТАРКИН, пресс-группа Краснодарского городского совета ветеранов, войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов