Налоговый неплательщик остался «без колес»

Судебный пристав-исполнитель Тбилисского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю арестовал автомобиль должника.

Гражданин Ш. задолжал в общей сложности 668 тысяч рублей. Основную часть этой суммы составили налоги, страховые взносы и пени за их своевременную неуплату.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель применил в отношении должника весь комплекс мер, предусмотренных федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Вскоре было установлено, что в собственности у гражданина имеется автомобиль «ГАЗель». Дальнейшее было, что называется, делом техники. «ГАЗель» – не только не иголка, но даже и не легковой автомобиль, так что утаить её достаточно сложно. Особенно в том случае, если использовать по прямому назначению – для оказания транспортных услуг.

В ходе одного из визитов по адресу проживания неплательщика транспортное средство было обнаружено припаркованным рядом с домом. Тут же, на месте, был составлен акт описи и ареста автомобиля.

В настоящий момент «ГАЗель» изъята и передана в специализированную торгующую организацию. Средства от продажи транспортного средства пойдут в счет погашения задолженности.