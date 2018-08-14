Кубань принимает «Хрустальные звездочки»

Федеральная служба судебных приставов собрала талантливых детей государственных служащих во Всероссийском детском центре «Орлёнок». На специализированную смену в Краснодарский край съехалось более 100 юных дарований из 36 регионов России. Все они – победители регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки».

Конкурс проводится ежегодно. К участию в нем приглашаются дети работников ФССП России, прокуратуры, Следственного комитета, МЧС, налоговой службы, судов, МВД, Минобороны, ФСИН и других ведомств. «Хрустальные звездочки» помогают выявить таланты в сфере вокала хореографии, а также исполнительского мастерства.

Ближайшие несколько недель дети будут отдыхать на Черноморском побережье и одновременно оттачивать навыки мастерства. Уже прошли первые репетиции на главной сцене ВДЦ «Орленок». Ребята должны освоиться в новом помещении, чтобы с блеском выступить на грядущем гала-концерте, который состоится 19 августа.