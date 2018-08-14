Объем выдачи ипотеки на Кубани вырос почти на 70%

Жители Краснодарского края в первом полугодии текущего года получили ипотечных кредитов на сумму 33,7 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 68,4%. Населению Кубани выдана максимальная сумма ипотечных жилищных кредитов среди регионов ЮФО – более трети всей выдачи в округе. За полгода банки предоставили в крае 19,2 тысячи ипотечных займов, что на 57,1% больше показателя января-июня прошлого года.

Портфель ипотечных жилищных кредитов в Краснодарском крае демонстрировал положительную динамику. За год его объем увеличился на 28,9% и по данным на 1 июля достиг 157,7 млрд рублей. При этом доля ипотечных кредитов превысила треть величины розничного портфеля в регионе.

Одна из основных причин роста ипотеки – это улучшение ценовых условий банковского кредитования. Средняя ставка по жилищным ипотечным кредитам, предоставленным на Кубани, уменьшилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 1,8 п.п., составив 9,7% в первом полугодии текущего года. Способствовала росту рынка также привлекательность Краснодарского края как региона с благоприятными условиями проживания.

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