ГУП КК «Кубаньводкомплекс» обновил подводящий водопровод к поселку Гаркуша

ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» проводит профилактику порывов на водопроводах. Так, на днях успешно завершены работы по замене аварийного участка подводящего водовода к поселку Гаркуша Темрюкского района. Проблемный участок водопровода протяженностью 273 метра был заменен на новый пластиковый диаметром 225 мм с минимальным сроком эксплуатации 50 лет. Ремонтные работы выполняла бригада аварийно-восстановительных работ производственного участка пос. Сенной совместно с участком магистральных сетей ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

«Таманский групповой водопровод» является гарантирующим поставщиком, и наша задача обеспечить абонентов качественной водой. Участок подводящего водовода к поселку Гаркуша находился в неудовлетворительном состоянии, здесь часто возникали аварийные ситуации. Тогда руководство решило заменить проблемный участок из материалов аварийного запаса Краснодарского края, предоставленных министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Пластиковые трубы уложили толстостенные - 8,3 мм, способные выдерживать давление воды до 12 атмосфер», - рассказал Андрей Горячкин, начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

В целях удобств абонентов замена аварийного трубопровода с переключением действующих водоводов на новую линию сети была выполнена максимально оперативно в течение одного дня. Заранее были выполнены земляные работы, подготовлена траншея, произведен монтаж нового трубопровода.

Выполненные работы позволят минимизировать риски возможных повреждений на данном участке водопроводных сетей. Жители поселка теперь будут обеспечены качественным и надежным водоснабжением.