Как отходы превратить в доходы

Систему раздельного сбора отходов внедрили на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Она стала первым полноценно реализованным проектом в рамках инициативы по ответственному обращению с мусором на территории олимпийской столицы. В этом убедились журналисты федеральных СМИ, побывавшие в специальном пресс-туре.

- «Роза Хутор» находится в замечательном месте с потрясающей природой, и мы обязаны направлять наши усилия на сохранение окружающей среды. По предварительным оценкам, почти половина образующегося на курорте мусора – это вторичное сырье, которое может быть переработано. Речь идет, прежде всего, о картонной и пластиковой упаковке, занимающей значительную долю всего потока отходов. Мы поставили перед собой задачу организовать систему раздельного сбора так, чтобы уберечь «полезные» отходы от попадания в мусоровоз и на свалку, где они попросту будут гнить, загрязняя почву, воды и атмосферу - рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Для того, чтобы «спасти» полезный мусор от захоронения на полигоне, курорт передает перерабатываемые отходы тем, кому они нужны - сборщикам вторсырья. Возможность сбыта вторсырья на территории Сочи стала одним из первых факторов создания системы его сбора на горном комплексе. Сегодня на рынке вторсырья в городе работает несколько небольших компаний, занимающихся сбором бумаги, картона, пластика, стекла и других видов полезных отходов. В основном все полученное в Сочи вторсырье отправляется на рынки сбыта и переработки Краснодарского края и других регионов России, однако что-то местные предприниматели стараются перерабатывать на месте, например, пенопласт, древесину, некоторые виды пластика. Сейчас основные усилия направляются на то, чтобы отделить от общего потока мусора те виды вторсырья, спрос на которые может быть найден.

- За килограмм картона на сочинском рынке вы можете получить от одного до трех рублей. Понятно, что для курорта эти деньги – не существенны, к тому же бизнес на вторсырье – не наша специализация. Но для нас крайне важно понимать, что передавая накопленное на курорте вторсырье предпринимателям-сборщикам, мы уверены в том, что оно найдет свой путь на рынок переработки, а не окажется на полигоне. Ведь если такой предприниматель вложился в транспортировку и закупку «полезных» отходов, которые мы собрали на курорте, то для него они безусловно представляют определенную ценность, - подчеркнул Дмитрий Колосов.

Следующим шагом по реализации системы стало привлечение к делу раздельного сбора мусора предпринимателей, работающих на курорте «Роза Хутор». Сегодня на горном комплексе открыты около 200 различных бизнесов – начиная от маленьких кафе и магазинчиков, заканчивая крупными ресторанами и отелями.

- Сейчас за вывоз кубометра мусора с территории курорта «Роза Хутор» предпринимателям необходимо заплатить от 550 до 700 рублей, а иногда и больше. Пара картонных коробок, кучка пэт-бутылок, ворох бумаги и пара пластиковых ящиков из-под фруктов – и вот кубовый мусорный контейнер уже полон, надо вызывать мусоровоз и оплачивать счета. Мы поддерживаем бизнес-сообщество, создающее необходимый для наших гостей комфорт и сервисы. Мы привлекаем работающие на курорте магазины, кафе, рестораны и отели к участию в нашей программе сбора вторсырья. Таким образом, наши партнеры сокращают расходы на вывоз мусора процентов на 30. А эти деньги далеко не лишние. Зачастую на экологические проекты трудно найти финансирование. Теперь появилась возможность использовать средства, сэкономленные на вывозе мусора, - пояснил Дмитрий Колосов.

За период с ноября 2016 по февраль 2018 года на курорте «Роза Хутор» было собрано 4400 кубических метров вторсырья. Для их вывоза понадобилось бы 110 грузовиков. Общая экономия на вывозе отходов составила порядка трех миллионов рублей. Однако зачастую большое транспортное плечо осложняло логистику, сборщиков нужно было подолгу ждать, вторсырье приходилось накапливать в чрезмерных объемах, появлялись риски нарушения требований по обращению с отходами.

- В этом году мы пересмотрели схему работы, и своими силами организовали сервис по сбору и вывозу с территории курорта вторичного сырья. Теперь каждый из наших партнеров может воспользоваться предоставленным со стороны «Роза Хутор» сервисом и ежедневно сдавать накопленное вторсырье, не беспокоясь о том, что вывоз будет задерживаться – транспорт каждый день приезжает прямо к порогу. Вторсырье «от двери» кафе, ресторанов, магазинов и отелей курорта забирают два раза в день. Для всех это гораздо удобнее. Сегодня такой услугой уже пользуется 50 бизнесов, открытых на курорте «Роза Хутор», - пояснил Дмитрий Колосов.

Для концентрации собранного на курорте вторсырья оборудовали специальный склад, который по чистоте своей не уступает любому другому складскому помещению. Здесь же установили пресс для формирования кип вторсырья, а также специальный погрузчик. С мая по август 2018 года на горном комплексе было собрано 28 тонн картона, 649 килограммов пластиковых бутылок и 2600 килограммов глянцевых журналов, 723 килограмма пластиковой пленки и 70 килограмм пенопласта.

- Пока система раздельного сбора отходов действует только в хозяйственной зоне – на предприятиях курорта «Роза Хутор», и в этом секторе нам предстоит еще много работы: Необходимо вовлечь все работающие на курорте бизнесы в нашу программу, а их у нас порядка 200, проинструктировать их сотрудников, помочь им организовать практику по раздельному сбору. Мы начали работать и с клиентским сектором: во всех отелях курорта, предоставляющих гостям бесплатную бутилированную воду, горничные при уборке номеров собирают пластиковые бутылки, предотвращая, таким образом, их попадание в общий поток мусора.

Ближайшая стратегическая задача - внедрить раздельный сбор для посетителей курорта. Это далеко не просто, территория у нас очень большая, а команда уборщиков, великолепно справляющаяся с ее очисткой, - совсем не многочисленная. Но мы что-нибудь придумаем и в ближайшее время дадим нашим гостям возможность поучаствовать в инициативе по раздельному сбору отходов, - пояснил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Реализованная система раздельного сбора отходов на «Роза Хутор» стала замечательным примером того, что забота об экологии может быть экономически выгодной. Учитывая, что расходы городского бюджета Сочи на вывоз отходов постоянно растут - в 2016 году они составляли 507 миллионов рублей, а в 2017 уже 545, - передовой опыт горного комплекса оказывается очень интересным для всей олимпийской столицы. Ведь, как известно, сэкономил, значит заработал. К тому же, с 1 января 2019 новый федеральный закон обяжет вводить раздельный сбор отходов на всех хозяйствующих субъектах.

Ирина СИЗОВА