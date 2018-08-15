Следственное управление СКР по Краснодарскому краю напоминает взрослым о соблюдении мер безопасности при нахождении на воде и опасности купания детей без сопровождения взрослых.

В летний период дети часто предоставлены сами себе. Именно в это время года возникают разные опасные для ребенка ситуации. Одна из них - это нахождение детей у водоемов без присмотра взрослых. Однако вода ошибок не прощает.

Маленькие дети не способны правильно рассчитать свои возможности, предвидеть наступление на воде опасных ситуаций, таких как водовороты, сильное течение, обрывистое дно, возникновение судороги мышц ног.

Следственный комитет России напоминает, что дети должны купаться в водоемах только под присмотром взрослых. Родители, находясь с ребенком на водоеме, должны постоянно контролировать его действия. Главная задача взрослых-обеспечить безопасность своего ребенка, в первую очередь, разъяснив и напомнив ему правила поведения у водоемов.

Основной причиной несчастных случаев на водоемах со взрослыми является употребление ими алкоголя либо пренебрежение правилами безопасности. Трагедии на воде с малолетними в основном происходят из-за недосмотра взрослых и отсутствия родительского контроля. Уважаемые читатели, берегите себя и своих детей.

Правила оказания помощи при утоплении:

* Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.

* Очистить ротовую полость.

* Резко надавить на корень языка.

* При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.

* Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни - перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.

* Вызвать “Скорую помощь”.

г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.4/1 телефон, факс: 8-861-268-54-15

При купании недопустимо:

* Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;

* Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;

* Заплывать за буйки и ограждения;

* Приближаться к движущимся судам, плотам и иным плавсредствам;

* Прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др.

сооружений, не приспособленных для этих целей, а также с лодок и катеров;

* Проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга;

* Нырять и долго находиться под водой;

* Долго находиться в холодной воде;

* Купаться на голодный желудок;

* Плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных

матрасах и камерах (за пределы нормы заплыва);

* Подавать крики ложной тревоги;

СУ СК РФ по Краснодарскому краю