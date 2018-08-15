В Краснодаре мужчина признан виновным в разбойном нападении на местного жителя и его убийстве, а также совершении других преступлений.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Александру Двадненко. Он признан виновным в разбойном нападении на 34-летнего местного жителя и его убийстве (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ), а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и его переделке (ч.1 ст.222 УК РФ, ч.1 ст.223 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что у Двадненко возник преступный умысел, направленный на разбойное нападение с целью хищения денежных средств. В этой связи он разместил объявление на сайте о продаже якобы имевшегося у него ноутбука. 14 января 2017 года 34-летний местный житель выехал на своем автомобиле марки «Мазда 3» из дома и направился к мужчине с целью приобретения компьютерной техники. Находясь в арендованном обвиняемым вагончике-бытовке по улице имени Академика Трубилина, между мужчинами произошел конфликт, так как в действительности никакого ноутбука не было. В ходе ссоры Двадненко произвел 6 выстрелов из самодельного пистолета в голову и тело оппонента, а затем нанес отверткой 4 удара в область спины. Убив мужчину, Двадненко перегнал его транспортное средство во двор многоквартирного дома по улице Алма-Атинской. На следующий день злоумышленник снял с погибшего ювелирные изделия, поместил его тело в металлическую бочку, засыпал цементом и залил водой, после чего сварочным аппаратом заварил крышку и вывез на территорию кладбища, оставив рядом с мусорным контейнером. 19 января 2017 года тело погибшего было обнаружено на городской свалке.

Приговором суда Двадненко назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю