На проведение фестиваля «От винта!» направлено 30 миллионов рублей

В Краснодаре с 14 по 16 сентября 2018 года пройдет Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», который соберет талантливых детей из субъектов Южного федерального округа, сообщает RosTender.info.

На проведение фестиваля Министерство промышленности и торговли РФ выделило 30 млн рублей. В настоящее время проводится тендер по выбору организатора мероприятия, которому предстоит взять на себя подготовку деловой и экскурсионной программы и обеспечить работу фестиваля.

Событие состоится в выставочном комплексе «Экспоград-Юг». Здесь будут представлены современные практики поддержки и развития научно-технического движения и наиболее интересные разработки школьников и студентов в области судостроения, авиации и космонавтики, транспорта, экологии, спорта, медицины и промышленного дизайна.

В рамках фестиваля пройдет около 100 мероприятий. Среди них – тематические мастер-классы, хакатоны, квесты, презентации, викторины, шоу-программа и другие события. «От винта!» соберет 700 участников со всех регионов Южного округа.

Фестиваль расположится на 6 тыс. кв. метров выставочной площади. В его интерактивной зоне будут размещены арт-объекты и интерактивные экспонаты, помогающие в изучении физики, математики и химии, а также проекты, «меняющие взгляд на инженерные и научные достижения», говорится в материалах тендера.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 сентября, и в тот же день министерство подведет итоги тендера и выберет победителя.