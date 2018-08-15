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СЮЖЕТ ДНЯ

День флага России отметят в Краснодаре

Среда, 15 августа 2018 07:48
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Праздничные мероприятия пройдут 22 августа.
В этот день исполнится 27 лет со дня признания триколора официальным национальным флагом Российской Федерации.

На Театральной площади в 9:00 начнется праздничный митинг. Флаг под звуки марша в исполнении военного оркестра пронесут по периметру Театральной площади. Затем представители Почетного караула Кубанского казачьего войска доставят полотно размером 10 на 15 м к флагштоку. Флаг поднимут под звуки государственного гимна. Завершится мероприятие концертом. В небо выпустят воздушные шары, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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