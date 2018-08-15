Стали известны причины увольнения начальника ГИБДД Геленджика

Начальника ГИБДД Геленджика Александра Бекетова уволили из-за многократных дисциплинарных взысканий. Ему предложили понижение в должности, однако подполковник полиции от этого отказался.

«По результатам проведенных служебных проверок сотрудник был неоднократно привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в ведомстве. Его решили понизить в должности, однако Бекетов был не согласен.

Приказ об увольнении подписал начальник МВД по региону Владимир Виневский. Подполковник полиции занимал пост начальника ГИБДД Геленджика с августа 2011 года. Ему оставалось совсем немного до пенсии.