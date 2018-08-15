Двух «зайцев» одним визитом

Сразу два неплательщика алиментов из Гулькевичского района Краснодарского края отправились на обязательные работы.

В ходе рейдовых мероприятий по взысканию алиментных платежей судебный пристав-исполнитель совершила выезд в посёлок Кубань, расположенный почти в 30 километрах от районного центра. Визит по адресу проживания одного из должников закончился неожиданно.

Зайдя во двор частного домовладения, судебный пристав-исполнитель застала безответственного отца за увлекательным занятием – вместе со своим другом он «починял» автомобиль. Примечательно, что это чисто мужское хобби объединило сразу двух неплательщиков алиментов – друг также оказался должником.

Установив этот факт, судебный пристав не стала мешкать – оба гражданина «прославились» своим нежеланием расплачиваться с долгами – они избегали контактов с представителями Закона и вообще предпочитали не вспоминать о собственных детях.

В связи с этим должники были доставлены в отдел судебных приставов, где в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 ч.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

В результате, одному из неплательщиков назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ, второму – в виде 150 часов обязательных работ.