В «Орлёнке» стартовала смена «Хрустальные звёздочки»

В лагере «Стремительный» Всероссийского детского центра «Орлёнок» дан официальный старт тематической смене ФССП России «Хрустальные звёздочки-2018». До конца августа талантливые дети судебных приставов со всей России будут отдыхать, общаться и выступать на сцене со знаменитыми артистами под присмотром компетентного жюри.

Старт смены совпал с торжественным открытием девятой смены 2018 года, проходившим на Звёздной площади «Орлёнка». Грандиозная атмосфера детского праздника захватила буквально каждого присутствующего. С началом смены ребят поздравил директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус. А уже через час на площади Юности состоялся организационный сбор с традиционным повязыванием орлятских галстуков.

Юные «хрустальные звездочки» уже успели с головой окунуться в удивительную атмосферу «Орлёнка». Первые ребята прибыли сюда еще в конце прошлой недели. Специально для работы с участниками конкурса и членами жюри в лагерь отдыха «Стремительный» откомандирована специалист Управления ФССП России по Краснодарскому краю Екатерина Бурлакова, которая лично встретила каждого. В рамках тематической смены состоится полуфинал Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», в котором примут участие одаренные дети работников Федеральной службы судебных приставов, МВД России, Росгвардии и иных государственных структур.

Более 100 юных артистов из 36 регионов Российской Федерации посоревнуются за право считаться лучшими в вокале, хореографии и исполнительском мастерстве. Сделать непростой выбор предстоит компетентному жюри в состав которого вошли:

Сафаралиев Эльмир Вагифович – пианист, композитор, аранжировщик;

Ионова Евгения Владимировна – арт-директор;

Шевченко Евгения Евгеньевна – певица, заслуженная артистка Республики Крым, режиссер эстрады;

Яковлева–Рыдзевская Наталия Леонардовна – коммерческий директор Благотворительного фонда Содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа»;

Видинеева Марина Валентиновна – актриса, режиссер, сценарист;

Скворцова Татьяна Николаевна – секретарь жюри конкурса.

Сейчас у ребят уже полным ходом идут репетиции и мастер-классы - юным талантам необходимо освоиться на новой для них сцене, чтобы с блеском выступить перед конкурсной комиссией.

Завершится полуфинал конкурса 19 августа красочным гала-концертом лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», на котором будут объявлены результаты конкурсного отбора. Победители получат уникальную возможность выступить на одной из главных концертных площадок страны – на сцене Государственного центрального концертного зала «Россия» в Москве.