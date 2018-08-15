Рынок ипотеки на Юге и Северном Кавказе демонстрирует устойчивый рост

Жители Южного федерального округа в первом полугодии текущего года получили 90,2 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 71% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Количество выданных займов выросло на 58% и составило 51,7 тысячи ипотечных займов. В Северо-Кавказском федеральном округе объем выданной ипотеки увеличился на 62,7% и составил 25,9 млрд рублей, а количество займов возросло на 48% до 14,4 тысячи ипотечных займов.

Росту ипотеки способствовало улучшение условий банковского кредитования, прежде всего ценовых. Ставки по жилищным ипотечным кредитам снизились до исторически минимальных значений (меньше 10%). Если в первом полугодии прошлого года процентная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным жителям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, составляла 11,54 и 11,63%, то в январе-июне текущего года – уже 9,69 и 9,63% соответственно.

Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле по данным на 1 июля текущего года в ЮФО составила 37% (409,2 млрд рублей), в СКФО – 34,6% (129,1 млрд рублей).

Наибольшая сумма ипотечных жилищных кредитов за полгода в ЮФО выдана в Краснодарском крае и Ростовской области (33,7 и 27,3 млрд рублей соответственно), в СКФО – в Ставропольском крае (14,4 млрд рублей).

Южное ГУ Банка России