Яблочно-медовый фестиваль

Ежегодно в августе празднуется три праздника, которые в народе называют Медовым, Яблочным и Ореховым Спасами. В праздновании этих дней тесно сошлись народные и христианские традиции. Все три Спаса связывают между собой дни Успенского поста, который длится с 14 по 28 августа.

Первый — это Медовый Спас, который православные отметили 14 августа. Яблочный Спас мы будем отмечать 19 августа, в день Преображения Господня. В народе Яблочный Спас еще называют Вторым Спасом, Праздником первых плодов и Спасом на горе. Считается, что этот праздник создан для того, чтобы напомнить людям о необходимости духовного превращения. Ореховый Спас, в память перенесения нерукотворного образа Господня в Константинополь, отмечается 29 августа.

В Краснодаре, на площади Пушкина, проходит ставшая традиционной выставка-ярмарка «Медовый и Яблочный Спас». Первостепенная задача организации этого праздника — предложение горожанам и гостям города большого выбора натуральных продуктов пчелиного производства и фруктов. Вторая не менее важная задача — поддержка небольших частных предприятий, изготавливающих и выращивающих натуральную качественную продукцию.

Участники ярмарки предлагают посетителям вкусные и полезные сорта, удивляя даже самых искушенных знатоков меда уникальными редкими сортами сладкого лакомства. Акациевый, тыквенный, каштановый — пчеловодов сочинской Красной Поляны, липовый, гречишный, бортевой или мед диких пчел, привезенный из Башкирии, рапсовый, кипрейный, донниковый, белый хлопковый, черничный и даже абхазский померанцевый, из нектара цитрусовых, а еще мед с кедровыми орешками, с прополисом и цветочной пыльцой — разнообразие представленного меда просто поражает!

Две сотни видов главного пчелиного творения на ярмарке дополняет цветочная пыльца, перга, соты, прополис, воск, маточное молочко, мумие, богатые ценными питательными и целебными свойствами и активно используемые в народной медицине. Также на ярмарке можно будет приобрести фрукты, ягоды, краснодарский чай, сыры, а также разнообразные восточные сладости, конфеты и выпечку. Для ветеранов, инвалидов, пенсионеров и многодетных семей предусмотрена программа «Мед по льготной цене».

А в день православного праздника Яблочного Спаса, 19 августа, ровно в полдень пройдут обряды освящения меда и яблок нового урожая.

Выставка-ярмарка «Медовый и Яблочный Спас» работает ежедневно, с 10:00 до 22:00, и продлится до 19 августа.