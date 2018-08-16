Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи с участниками форума «Регион 93» обсудил поддержку фундаментальных исследований ученых до тридцати пяти лет.

Ранее средства регионального бюджета выделялись в целом на разработку и внедрение научных проектов без учета возраста исследователей. В 2015 году сумма составляла 18 миллионов рублей, начиная с 2016 года по решению губернатора она была увеличена до 28 миллионов рублей. В следующем году она составит уже 50 миллионов рублей. При этом впервые будут зарезервированы средства на гранты именно молодым ученым до тридцати пяти лет.

— Поддержать талантливую молодежь — наша стратегическая задача. Поэтому мы впервые выделяем для молодых ученых гранты — это реальная возможность для способных ребят создавать прорывные технологии и серьезно заниматься наукой,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Также участники «Региона 93» задали вопросы о возможном трудоустройстве в органах исполнительной власти. Интерес был вызван благодаря организации форума: на площадке создано 22 ведомства, молодые люди изучают деятельность министерств в качестве их руководителей. Кроме того, организован «Дом правительства» — импровизированный оперативный штаб для организации работы молодежного кабинета министров. Вениамин Кондратьев оценил нововведение этого года, отметив, что власть всегда нуждается в инициативных сотрудниках.

— Двери министерств и ведомств Кубани открыты для амбициозных людей, но не нужно сразу стремиться занять высокую должность. Необходимо наработать опыт, научиться брать на себя ответственность за принятые решения,— подчеркнул губернатор.

Кроме того, на встрече обсуждались темы поддержки малого бизнеса, инфраструктуры в городах и на селе, вопросы благотворительности, развития молодежных проектов.