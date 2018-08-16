Перспективное направление

Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский провел совещание, на котором обсудили переход на новую систему обращения с отходами. Совещание прошло в рамках распоряжения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о создании межведомственного совета по реформированию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае.

В работе заседания приняли участие министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Волошин, депутаты ЗСК, главы муниципальных образований региона и их заместители по селекторной связи.

Как отметил Анатолий Вороновский, с прошлого года в субъектах РФ началось внедрение новой системы обращения с отходами. Согласно поручению президента, программа должна включать в себя раздельный сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и размещение ТКО. К июлю 2019 года правительство определит источники ее финансирования, а также выработает показатели ежегодного снижения объемов захоронения и увеличения объемов утилизации ТКО.

— Внедрение системы накопления твердых бытовых отходов на территории Кубани является перспективным направлением развития отходоперерабатывающей отрасли. Данный вопрос находится на стыке полномочий различных министерств и ведомств и требует системного подхода, который необходимо разработать совместно,— подчеркнул заместитель руководителя региона.

В свою очередь Александр Волошин отметил, что министерство готово приступить к формированию инфраструктуры раздельного сбора ТКО и выступить с инициативой включения мероприятий по приобретению контейнеров и техники в краевую госпрограмму по развитию ЖКХ.

Также участники совещания отметили, что Минприроды РФ разработало «дорожную карту» по экологическому просвещению. В мае 2018 года на заседании межведомственного совета по вопросам реформирования отрасли обращения с ТКО в Краснодарском крае был разработан и принят в работу план-график. Первый этап реализации этого плана — экологическое просвещение населения. Он включит социальную рекламу, проведение семинаров об обращении с отходами и экологических уроков по тематике раздельного накопления ТКО.