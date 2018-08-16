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Первостепенные задачи

Четверг, 16 августа 2018 09:03
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Первостепенные задачи

На Кубани началась разработка региональных проектов для реализации «майского указа» президента России. Уже проведены установочные совещания с проектными группами, на которых определены первостепенные цели и задачи.

В состав проектных групп вошли представители власти, бизнеса и общественных организаций. Специалисты, участвующие в разработке, используют инструменты проектного управления. Такой метод позволит достичь поставленных целей и улучшить их результат при ограниченных временных, трудовых и финансовых ресурсах.

Например, для достижения цели «Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ» на Кубани рассматривается возможность к 2024 году ликвидировать очереди в ясли для детей до трех лет, сформировать выездные медицинские бригады для старших возрастных групп населения, повысить до 55 процентов долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

— Повышение качества жизни и благополучия граждан — задача, обозначенная главой государства в майском указе. Она стратегически важная и является приоритетной для краевых властей. Исполнение поставленных задач требует новых подходов и поиска нестандартных решений,— отметил руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков.

Напомним: правительство РФ разрабатывает национальные и федеральные проекты, направленные на достижение целей развития страны, определенных майским указом президента. Это обеспечение устойчивого естественного роста численности населения страны, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.

Как ранее отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, у региона есть четкое понимание того, как будут выполнены задачи, которые в мае поставил глава государства. Для достижения поставленных задач все муниципалитеты условно разделены на семь экономических зон, каждая из которых имеет свою специализацию. К сентябрю текущего года муниципалитеты должны представить по двенадцать ключевых предложений от каждой из семи зон.

— Должна быть персональная ответственность за достижение целевых показателей. За реализацию каждого проекта по развитию экономики будет отвечать конкретный человек,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

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