«Лимон на миллион»: как заработать первый миллион

Так называется новый авторский телепроект, который в помощь бизнесу открывает комитет по PR и рекламе Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» совместно с Элеонорой Глушковой — главой Продюсерского PR-центра «Золотая Монета», руководителем и ведущей этой телепрограммы.

Гости и эксперты телепроекта «Лимон на миллион» — успешные предприниматели, владельцы бизнеса, представители власти, банковской сферы и пр. поделятся своим опытом, смогут дать рекомендации, позволяющие повысить финансовую и юридическую грамотность начинающих предпринимателей. Телепроект состоит из двух частей: беседы с главным героем, представляющим бизнес-сообщество нашего региона, и «гвоздевой» рубрики «Эксперт» — интервью, посвященных вопросам взаимодействия власти и бизнеса, вопросам поддержки предпринимательства, консультациям специалистов банковской сферы и пр.

Героем дебютного выпуска телепроекта «Лимон на миллион» стал Дмитрий Саржанов — куратор образовательных, спортивных и творческих программ туроператора детского и семейного отдыха, успешный бизнесмен, бизнес-тренер по программам «Летняя школа бизнеса HP LIFE» и «Летняя web-студия», руководитель компании «Ника-М». Экспертами в программе выступают председатель Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», изобретатель электромотоцикла Даниэль Башмаков и депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Евланов, а соведущим Элеоноры Глушковой — член Общественной палаты Краснодарского края Мурат Дударев.

Первый выпуск телепроекта «Лимон на миллион» выйдет в эфир на СТС, в блоке регионального вещания краснодарской телекомпании «TV-Контакт», 30 августа, в 18:50. Затем повторы и новые выпуски телепрограммы «Лимон на миллион» будут выходить в эфире четыре раза в неделю: по четвергам, пятницам, воскресеньям и понедельникам.

«Кубань сегодня» — информационный партнер программы «Лимон на миллион».

Фото Константина СЕМЕНЦА

НА СНИМКЕ: ведущая телепроекта «Лимон на миллион» Элеонора Глушкова, Даниэль Башмаков, Дмитрий Саржанов.